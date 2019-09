Світоліна вибила експершу ракетку світу із супертурніру в Китаї

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська успішно подолали бар'єр другого кола на престижному турнірі WTA Premier 5 в Ухані (Китай) із призовим фондом $2,828,000.

Суперницею Еліни в боротьбі за вихід до 1/8 фіналу була колишня перша ракетка світу іспанка Гарбінє Мугуруса. Це була десята зустріч суперниць на корті і третя в 2019 році. До цього рахунок у протистояннях був 5-4 на користь Світоліної.

Поєдинок Еліни й Гарбінє в Ухані тривав 1 годину 35 хвилин. Еліна перемогла — 7:5, 6:2, не дозволивши іспанці зрівняти рахунок в особистих зустрічах.

No.3⃣ seed @ElinaSvitolina is into the 3⃣rd round at @wuhanopentennis after defeating Muguruza 7-5, 6-2. #WuhanOpen pic.twitter.com/YwmnVczPJN