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24 вересня • оновлено в 14:15
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Світоліна вибила експершу ракетку світу із супертурніру в Китаї

1.8т Читати матеріал російською

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська успішно подолали бар'єр другого кола на престижному турнірі WTA Premier 5 в Ухані (Китай) із призовим фондом $2,828,000.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

WTA

Суперницею Еліни в боротьбі за вихід до 1/8 фіналу була колишня перша ракетка світу іспанка Гарбінє Мугуруса. Це була десята зустріч суперниць на корті і третя в 2019 році. До цього рахунок у протистояннях був 5-4 на користь Світоліної.

Поєдинок Еліни й Гарбінє в Ухані тривав 1 годину 35 хвилин. Еліна перемогла — 7:5, 6:2, не дозволивши іспанці зрівняти рахунок в особистих зустрічах.

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Даяна Ястремська зі свого боку розібралася з 27-річною американкою Крістіною Макхейл. Поєдинок, який тривав 1 годину 34 хвилини, також пройшов у двох партіях — 6:3, 7:6.

Зазначимо, що в першому колі Даяна обіграла Айлу Томлянович (Австралія). А Еліна завдяки своєму вищому рейтингу перший раунд пропускала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна бореться за важливі очки, які можуть дозволити їй піднятися в чемпіонській гонці WTA і відібратися на Підсумковий турнір.

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Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Місце
Китай Ухань
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