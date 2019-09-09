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9 вересня • оновлено в 12:56
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Світоліна увійшла у топ-3 світового рейтингу

1.7т Читати матеріал російською

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Потрапляння до півфіналу другого поспіль турніру Великого Шолома (US Open-2019) дозволило українці здійснити ривок у списку найсильніших із п'ятої на третю позицію. Третє місце – повторення рекорду і особисто для Світоліної, і для українських тенісистів загалом. Востаннє Еліна перебувала так високо у січні-лютому 2018 року.

Еліна Світоліна повторила свій власний рекорд у рейтингу WTA

Еліна Світоліна повторила свій власний рекорд у рейтингу WTA

Також особисте досягнення – і в активі 19-річної Даяни Ястремської, яка після виходу до третього кола US Open вперше увійшла у топ-30 світової класифікації – Даяна піднялася з 32-го на 30-е місце. Леся Цуренко, яка пропустила Відкритий чемпіонат США через травму і не мала можливості захистити торішні очки (чвертьфінал у 2018 році), опустилася з 40-го рядка на 68-й.

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На вершині рейтингу WTA також відбулася знакова зміна. Японка Наомі Осака склала звання чемпіонки US Open, завойоване нею у 2018 році, і залишила першу сходинку – тепер вона лише 4-та, відразу слідом за Світоліною.

Титул першої ракетки світу повернувся австралійці Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова – друга. Замикає топ-5 новоспечена чемпіонка змагань у Нью-Йорку 19-річна Б'янка Андреєску з Канади.

Рейтинг WTA. 9 вересня

1 (2). Ешлі Барті (Австралія) – 6501 очко

2 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) – 6125

3 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 5032

4 (1). Наомі Осака (Японія) – 4846

5 (15). Б'янка Андреєску (Канада) – 4835

6 (4). Сімона Халеп (Румунія) – 4803

7 (6). Петра Квітова (Чехія) – 4326

8 (7). Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4325

9 (8). Серена Вільямс (США) – 3935

10 (12). Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3738

30 (32). Даяна Ястремська (Україна) – 1795 ...68 (40). Леся Цуренко (Україна) – 907 ...74 (76). Катерина Козлова (Україна) – 821

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна драматично програла у півфіналі US Open-2019 переможниці 23-х турнірів Великого Шолома Серені Вільямс.

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Тема
WTA
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Наомi Осака
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