Світоліна у матчі-трилері здобула третю перемогу поспіль на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна продовжила успішну серію на Підсумковому турнірі неймовірною перемогою над суперницею з США Софією Кенін. Матч у рамках третього туру у Фіолетовій групі завершився з рахунком 7:5, 7:6.

Матч тривав 2 години 10 хвилин. Для першої ракетки України ніщо не віщувало проблем, проте в першій партії їй довелося вибиратися з дуже скрутного становища, коли американка вела з рахунком 5:3 і перебувала за крок від виграшу в сеті. Однак Світоліна виграла чотири гейми поспіль і здобула вольову перемогу в партії.

Але це були "квіточки", якщо порівняти з кінцівкою другого сету, який також проходив у традиційному для Еліни джерелі – на максимумі фізичного і психологічного напруження, зі втратою уболівальниками нервових клітин. Кульмінацією став тайбрейк, в якому українка лише з шостого матчболу святкувала перемогу – 12:10.

В активі Світоліної 11 ейсів за чотирьох подвійних помилок, чотири реалізовані брейкпойнти з 11. Софія Кенін записала на свій рахунок два ейси за 10 подвійних помилок, вона використала три шанси на брейк з дев'яти.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6 (10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm