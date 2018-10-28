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Світоліна - Стівенс: онлайн відеотрансляція фіналу Підсумкового турніру

5.3тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зустрінеться у вирішальному матчем Підсумкового турніру з американкою Слоан Стівенс. Гра розпочнеться 28 жовтня о 13:30 за київським часом.

OBOZREVATEL пропонує подивитися онлайн-відеотрансляцію фіналу Світоліна - Стівенс.

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині перед початком поєдинку.

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Нагадаємо, що українка в груповому турнірі обіграла Петру Квітову, Кароліну Плішкову і Каролін Возняцкі, а в півфіналі здобула драматичну перемогу над Кікі Бертенс.

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Еліна Світоліна в цьому році завоювала титули в Брісбені, Дубаї і Римі. Після US Open українка програла свої перші матчі в Ухані і Пекіні, а в Гонконгу дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Ван Цян.

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Тема
WTA
Особи
Еліна СвітолінаСлоан Стiвенс
Місце
Сінгапур
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