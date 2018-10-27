Світоліна - Стівенс: де дивитися фінал Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна у неділю, 28 жовтня, битиметься за перемогу в фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Суперницею нашої спортсменки стане переможниця Відкритого чемпіонату США-2017 американка Слоан Стівенс.

Початок зустрічі в Сінгапурі - о 13:30 за київським часом.

Побачити перший в історії українського тенісу фінал Підсумкового турніру можна буде в ефірі телеканалу "Перший національний". Також поєдинок транслюватимуть російські мовники "Матч! Планета" і "Матч! Гра".

Еліна Світоліна WTA

Нагадаємо, що Слоан Стівенс і Еліна Світоліна стали переможницями у своїх групах . У боротьбі за путівку в фінал українка в трьох сетах обіграла голландку Кікі Бертенс, а американця здолала чешку Кароліну Плішкову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна отримала престижну нагороду Жіночої тенісної асоціації.