Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA Finals, який проходив в китайському Шенчьжене.

25-річнiй одеситці не вдалося відстояти титул діючої чемпіонки. Фінальний матч проти першої ракетки світу Ешлі Барті з Австралії завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Світоліна

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

Матч почався в невисокому темпі, де обидві тенісистки подовгу розігрували свої м'ячі. Світоліна дуже глибоко грала в захисті, не дозволяючи Барті контратакувати. 23-річна австралійка помітно поступалася в довгих розіграшах, але діяла вкрай агресивно, набираючи більшість очок вінерсами.

Барті

За рахунку 4:4 Світоліна втратила відмінний шанс взяти брейк, а в наступному геймі зробила кілька невимушених помилок і програла сет.

Дебют другої партії був за українкою, яка змогла змінити ситуацію на корті, захопила ініціативу і зробила брейк, але розвинути успіх їй не вдалося. Ешлі досить просто взяла подачу Світоліної.

Барті

Барті діставала просто неймовірні м'ячі, і не дивлячись на брейк українки в 6-му геймі, перелому в матчі не спостерігалося. Напір і міць першої ракетки світу перевершували атакуючі дії нашої співвітчизниці і принесли їй заслужену перемогу.

Світоліна

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна в 1/2 фіналу на відмову в третьому сеті пройшла Белінда Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6 3, 4:1 на користь українки.

На турнірі Світоліна перемогла у всіх матчах групи, не програвши жодного сету, що дозволило їй зайняти 1-е місце в фіолетовiй групі.

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