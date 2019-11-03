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3 листопада • оновлено в 16:45
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Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA Finals, який проходив в китайському Шенчьжене.

25-річнiй одеситці не вдалося відстояти титул діючої чемпіонки. Фінальний матч проти першої ракетки світу Ешлі Барті з Австралії завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру

Світоліна

Світоліна

Матч почався в невисокому темпі, де обидві тенісистки подовгу розігрували свої м'ячі. Світоліна дуже глибоко грала в захисті, не дозволяючи Барті контратакувати. 23-річна австралійка помітно поступалася в довгих розіграшах, але діяла вкрай агресивно, набираючи більшість очок вінерсами.

Барті

Барті

За рахунку 4:4 Світоліна втратила відмінний шанс взяти брейк, а в наступному геймі зробила кілька невимушених помилок і програла сет.

Дебют другої партії був за українкою, яка змогла змінити ситуацію на корті, захопила ініціативу і зробила брейк, але розвинути успіх їй не вдалося. Ешлі досить просто взяла подачу Світоліної.

Барті

Барті

Барті діставала просто неймовірні м'ячі, і не дивлячись на брейк українки в 6-му геймі, перелому в матчі не спостерігалося. Напір і міць першої ракетки світу перевершували атакуючі дії нашої співвітчизниці і принесли їй заслужену перемогу.

Світоліна

Світоліна

Новини
Федерація тенісу України зганьбилася зі Світоліною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна в 1/2 фіналу на відмову в третьому сеті пройшла Белінда Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6 3, 4:1 на користь українки.

На турнірі Світоліна перемогла у всіх матчах групи, не програвши жодного сету, що дозволило їй зайняти 1-е місце в фіолетовiй групі.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Шеньчжень
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Свитолина молодец.Потому, что Свитолина.Если б была Свитолиненко или Свитолинюк никогда б до финала не дошла бы.Русские корни дают о себе знать.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Просрала, но мощно, дерзко!))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Свитолина позорно проиграла в финале Итогового турнира. Можно ещё так - Свитолина опозорилась в финале Итогового турнира. Чемпионкой стала Барти.
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