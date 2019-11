Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA Finals, який проходив в китайському Шенчьжене.

25-річнiй одеситці не вдалося відстояти титул діючої чемпіонки. Фінальний матч проти першої ракетки світу Ешлі Барті з Австралії завершився з рахунком 4:6, 3:6.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY