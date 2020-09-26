Світоліна виграла престижний турнір у Франції

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла престижний турнір у французькому Страсбурзі з призовим фондом у 225 тисяч доларів.

У фінальному матчі 1-ша ракетка нашої країни розібралася з представницею Казахстану Оленою Рибакіною – 6:4, 1:6, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини. Світоліна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки й реалізувала три брейк-пойнти із семи. Рибакіна подала один ейс, шість разів помилилася на подачі і реалізувала два брейки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна в півфіналі була сильнішою за білоруску Аріну Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

У чвертьфіналі Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над швейцаркою Жиль Тайхман (6:4, 6:3). У 1/8 фіналу одеситка перемогла першу ракетку Польщі Магду Лінетт.