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31 грудня • оновлено в 15:47
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Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток десятиліття

1.1т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла в топ-10 найуспішніших тенісисток останнього десятиліття.

Як повідомляє TenisGang, в розрахунок бралася кількість виграних титулів за період з 2010-го по 2019 роки. За цей час найкраща українська тенісистка виграла 13 титулів на турнірах WTA, що вивело її на дев'яте місце рейтингу.

Топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття:

Крім того, як повідомляє офіційний твіттер Жіночої тенісної асоціації, за останні чотири роки Світоліна виграла найбільшу кількість турнірів на хардовому покритті (7 трофеїв).

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В даний момент Еліна готується до старту нового сезону в Австралії – 6 січня розпочнуться змагання в Брісбені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна прийняла важливе рішення, запросивши в свою команду зірку тенісу.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Еліна Світоліна
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