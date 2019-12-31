Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток десятиліття

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла в топ-10 найуспішніших тенісисток останнього десятиліття.

Як повідомляє TenisGang, в розрахунок бралася кількість виграних титулів за період з 2010-го по 2019 роки. За цей час найкраща українська тенісистка виграла 13 титулів на турнірах WTA, що вивело її на дев'яте місце рейтингу.

Топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття:

Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19



1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆

2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆

3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆

4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆

5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆

6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆

7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆

8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆

9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆

🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV - TenisGang (@GangTenis) 26 грудня 2019 р.

Крім того, як повідомляє офіційний твіттер Жіночої тенісної асоціації, за останні чотири роки Світоліна виграла найбільшу кількість турнірів на хардовому покритті (7 трофеїв).

Новини Озвучена офіційна позиція ФТУ щодо скандалу зі Світоліною

6️⃣ days to go until we hit the courts in 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣! pic.twitter.com/GgsTl4WuXr - WTA (@WTA) 29 грудня 2019 р.

В даний момент Еліна готується до старту нового сезону в Австралії – 6 січня розпочнуться змагання в Брісбені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна прийняла важливе рішення, запросивши в свою команду зірку тенісу.

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