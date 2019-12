Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток десятиліття

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла в топ-10 найуспішніших тенісисток останнього десятиліття.

Як повідомляє TenisGang, в розрахунок бралася кількість виграних титулів за період з 2010-го по 2019 роки. За цей час найкраща українська тенісистка виграла 13 титулів на турнірах WTA, що вивело її на дев'яте місце рейтингу.

Топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття:

Крім того, як повідомляє офіційний твіттер Жіночої тенісної асоціації, за останні чотири роки Світоліна виграла найбільшу кількість турнірів на хардовому покритті (7 трофеїв).

