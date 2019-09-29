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29 вересня • оновлено в 15:55
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Світоліна перевернула матч і здобула драматичну перемогу на турнірі в Китаї

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна драматично стартувала на турнірі WTA в китайському Пекіні (28 вересня - 6 жовтня) з призовим фондом $ 8 300 000.

У двогодинному матчі першого кола третя ракетка світу обіграла Анастасію Севастову (№19) з Латвії - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Програвши першу партію на тай-брейку, 25-річна одеситка змогла привернути поєдинок і просто знищила суперницю в наступних двох сетах.

Анастасія Севастова

Анастасія Севастова

Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 7 брейк-пойнтів з 12. На рахунку Севастовою 3 ейси, жодної подвійної помилки і 3 реалізованих брейк-пойнта з 7.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

За вихід до третього кола змагань Світоліна зіграє з господинею кортів Ван Яфань, яка з рахунком 6:1, 6:2 обіграла співвітчизницю - Сiньюй Ван (WC).

Раніше на цьому ж турніру свою перемогу здобула ще одна українка. Даяна Ястремська за 55 хвилин розгромила Каролін Гарсія (Франція) 6:1, 6:1.

В 1/16 фіналу 19-річна одеситка 30 вересня битиметься з француженкою Кікі Бертенс (8 WTA).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна бореться за важливі очки, які можуть дозволити їй піднятися в чемпіонській гонці WTA і відібратися на Підсумковий турнір.

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Тема
WTA
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Місце
Китай Пекін
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