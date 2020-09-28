Світоліна перемогла росіянку на старті Roland Garros-2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна з перемоги почала свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції – Roland Garros-2020.

Наша співвітчизниця в першому колі змагання у напружених двох партіях переграла росіянку Варвару Грачову – 7:6, 6:4.

Для перемоги українці знадобилося провести на корті трохи більше ніж півтори години. За цей час Еліна виконала одну подачу навиліт, реалізувала сім з 12 брейк-поінтів і виграла 12 активних розіграшів.

При цьому в пасиві Світоліної три подвійних і 33 невимушених помилки. У другому колі Еліна зіграє з представницею Мексики Ренатою Заразуа, яка вже провела на турнірі чотири матчі, стартувавши у кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна виграла 15-й трофей Жіночої тенісної асоціації (WTA), перемігши на турнірі у Страсбурзі.