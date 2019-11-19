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19 листопада • оновлено в 16:02
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Світоліна назвала цілі на наступний сезон

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поділилася своїми цілями на майбутній сезон, заявивши про готовність стати першою ракеткою світу.

"Наступного сезону в мене є всі можливості для досягнення цієї мети. Я вже досить багато часу провела в турі й набралася досвіду. Тепер все залежить від виконання завдань, плану гри на кожен матч і моєї готовності", – сказала Світоліна в інтерв'ю виданню tochka.net.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна також розповіла, яке досягнення стало б найбажанішим для неї в новому році.

"У мене грандіозні плани, але найбільше мені хотілося б перемогти на турнірі Великого шолома. Це одна з основних моїх цілей. Але найголовніше зараз – відновити здоров'я, щоб не турбував біль у коліні. Коли я почуваюсь здоровою, можу домагатися високих досягнень", – резюмувала тенісистка.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна здивувала фанатів фотографією, яка натякає на майбутнє весілля.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Україна Київ
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