Світоліна наблизилася до першого місця в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер займає четверте місце в рейтингу WTA, змістивши японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість позицій.
Даяна Ястремська та Катерина Козлова невдало виступили на Australian Open, і тепер займають 26-е та 87-е місця, відповідно. Катаріна Завацька, незважаючи на виліт у кваліфікації турніру Великого шолома, оновила особистий рекорд у рейтингу, і тепер перебуває на 103-й позиції в списку найкращих тенісисток планети.
Еліна Світоліна
Першою ракеткою світу залишається австралійка Ешлі Барті, а румунка Сімона Халеп обійшла Кароліну Плішкову, опинившись на другому місці. Оновлений рейтинг WTA виглядає наступним чином:
1. Ешлі Барті (Австралія, 8367)
2. Сімона Халеп (Румунія, 6101, +1)
3. Кароліна Плішкова (Чехія, 5290, -1)
4. Еліна Світоліна (Україна, 4775, +1)
5. Белінда Бенчіч (Швейцарія, 4675, +2)
6. Бьянка Андрееску (Канада, 4665)
7. Софія Кенін (США, 4495, +8)
8. Кікі Бертенс (Нідерланди, 3965, +2)
9. Серена Вільямс (США, 3915)
10. Наомі Осака (Японія, 3626, -6)
...
26. Даяна Ястремська (Україна, 1785, -5)
87. Катерина Козлова (Україна, 717, -4)
103. Катаріна Завацька (Україна, 632, +4)
128. Леся Цуренко (Україна, 478, -8)
159. Ангеліна Калініна (Україна, 368, -2)
167. Марта Костюк (Україна, 353, -18)
228. Дарина Снігур (Україна, 254, +11)
Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночий фінал Australian Open між кривдницею Світоліної Гарбіньєю Мугурусою та Софією Кенін закінчився гучною сенсацією.
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