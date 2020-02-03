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3 лютого • оновлено в 11:41
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Світоліна наблизилася до першого місця в рейтингу WTA

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Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер займає четверте місце в рейтингу WTA, змістивши японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість позицій.

Даяна Ястремська та Катерина Козлова невдало виступили на Australian Open, і тепер займають 26-е та 87-е місця, відповідно. Катаріна Завацька, незважаючи на виліт у кваліфікації турніру Великого шолома, оновила особистий рекорд у рейтингу, і тепер перебуває на 103-й позиції в списку найкращих тенісисток планети.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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Першою ракеткою світу залишається австралійка Ешлі Барті, а румунка Сімона Халеп обійшла Кароліну Плішкову, опинившись на другому місці. Оновлений рейтинг WTA виглядає наступним чином:

1. Ешлі Барті (Австралія, 8367)

2. Сімона Халеп (Румунія, 6101, +1)

3. Кароліна Плішкова (Чехія, 5290, -1)

4. Еліна Світоліна (Україна, 4775, +1)

5. Белінда Бенчіч (Швейцарія, 4675, +2)

6. Бьянка Андрееску (Канада, 4665)

7. Софія Кенін (США, 4495, +8)

8. Кікі Бертенс (Нідерланди, 3965, +2)

9. Серена Вільямс (США, 3915)

10. Наомі Осака (Японія, 3626, -6)

...

26. Даяна Ястремська (Україна, 1785, -5)

87. Катерина Козлова (Україна, 717, -4)

103. Катаріна Завацька (Україна, 632, +4)

128. Леся Цуренко (Україна, 478, -8)

159. Ангеліна Калініна (Україна, 368, -2)

167. Марта Костюк (Україна, 353, -18)

228. Дарина Снігур (Україна, 254, +11)

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночий фінал Australian Open між кривдницею Світоліної Гарбіньєю Мугурусою та Софією Кенін закінчився гучною сенсацією.

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Читайте всі новини по темі "Australian Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Australian Open WTA
Особи
Дарiя Снiгур Ангеліна Калініна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Козлова Катаріна Завадська Еліна Світоліна Марта Костюк
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