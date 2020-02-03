Світоліна наблизилася до першого місця в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер займає четверте місце в рейтингу WTA, змістивши японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість позицій.

Даяна Ястремська та Катерина Козлова невдало виступили на Australian Open, і тепер займають 26-е та 87-е місця, відповідно. Катаріна Завацька, незважаючи на виліт у кваліфікації турніру Великого шолома, оновила особистий рекорд у рейтингу, і тепер перебуває на 103-й позиції в списку найкращих тенісисток планети.

Еліна Світоліна

Першою ракеткою світу залишається австралійка Ешлі Барті, а румунка Сімона Халеп обійшла Кароліну Плішкову, опинившись на другому місці. Оновлений рейтинг WTA виглядає наступним чином:

1. Ешлі Барті (Австралія, 8367)

2. Сімона Халеп (Румунія, 6101, +1)

3. Кароліна Плішкова (Чехія, 5290, -1)

4. Еліна Світоліна (Україна, 4775, +1)

5. Белінда Бенчіч (Швейцарія, 4675, +2)

6. Бьянка Андрееску (Канада, 4665)

7. Софія Кенін (США, 4495, +8)

8. Кікі Бертенс (Нідерланди, 3965, +2)

9. Серена Вільямс (США, 3915)

10. Наомі Осака (Японія, 3626, -6)

...

26. Даяна Ястремська (Україна, 1785, -5)

87. Катерина Козлова (Україна, 717, -4)

103. Катаріна Завацька (Україна, 632, +4)

128. Леся Цуренко (Україна, 478, -8)

159. Ангеліна Калініна (Україна, 368, -2)

167. Марта Костюк (Україна, 353, -18)

228. Дарина Снігур (Україна, 254, +11)

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночий фінал Australian Open між кривдницею Світоліної Гарбіньєю Мугурусою та Софією Кенін закінчився гучною сенсацією.

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