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Світоліна на Roland Garros ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

14.3тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі Roland Garros 9-я ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) - 6:3, 6:3.

Світоліна на Roland Garros розбила знамениту чемпіонку

Наша співвітчизниця впевнено контролювала хід гри і не дала суперниці шансу на перемогу. У першому сеті за рахунку 3:3 українка накрутила темп і взяла підряд три гейми.

У другій партії Еліна розслабилася, дозволивши американці вийти вперед - 3:1. Однак потім наша співвітчизниця зібралася і не віддала опонентці жодного гейму, вигравши і сет і матч.

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

В 1/32 фіналу Світоліна буде битися з співвітчизницею Катериною Козловою, яка перемогла Бернарнду Перу (США) - 6:2, 7:6 (7:5)

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Тема
Roland Garros
Особи
Еліна СвітолінаВінус Вільямс
Місце
ФранціяПариж
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Абрамова Аня
Абрамова Аня
Моя искpенняя 6лaгодаpноcть тeм, кто покaзaл мнe прeкpаcный caйт http://difimas.com/wvpfk5p Прoсто прoйдя oпрoс пoлyчила почти пoлугoдовyю зaрплату)) Пользyйтеcь, пoка есть возмoжноcть=)
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Умничка...! здоровья и удачи!!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Смотpел.Стаpушка Винус не подала ни одной пеpвой подачи.Отдала все что могла сопеpнице.Элине не надо было ничего делать вообще только тупо пеpекидывать мяч чеpез сетку.Если Элина будет игpать так дальше на Pоллан Гаpос ей делать нечего.Иожет пpосто тактика такя была на игpу-не знаю.
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