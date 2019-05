Світоліна на Roland Garros ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі Roland Garros 9-я ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) - 6:3, 6:3.

Наша співвітчизниця впевнено контролювала хід гри і не дала суперниці шансу на перемогу. У першому сеті за рахунку 3:3 українка накрутила темп і взяла підряд три гейми.

У другій партії Еліна розслабилася, дозволивши американці вийти вперед - 3:1. Однак потім наша співвітчизниця зібралася і не віддала опонентці жодного гейму, вигравши і сет і матч.

Smiles for Svitolina 😄 @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3. # RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4