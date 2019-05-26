Світоліна на Roland Garros ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі Roland Garros 9-я ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) - 6:3, 6:3.

Наша співвітчизниця впевнено контролювала хід гри і не дала суперниці шансу на перемогу. У першому сеті за рахунку 3:3 українка накрутила темп і взяла підряд три гейми.

У другій партії Еліна розслабилася, дозволивши американці вийти вперед - 3:1. Однак потім наша співвітчизниця зібралася і не віддала опонентці жодного гейму, вигравши і сет і матч.

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Вінус Вільямс

Еліна Світоліна

Smiles for Svitolina 😄 @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3. # RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 - Roland-Garros (@rolandgarros) 26 травня 2019 р

В 1/32 фіналу Світоліна буде битися з співвітчизницею Катериною Козловою, яка перемогла Бернарнду Перу (США) - 6:2, 7:6 (7:5)

Новини Світоліна в прозорій сукні викликала фурор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська тенісистка Даяна Ястремська в неймовірному фіналі виграла престижний турнір в Страсбурзі.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!