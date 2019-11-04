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4 листопада • оновлено в 14:00
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Світоліна і Ястремська зробили прорив у підсумковому рейтингу 2019 року

1.1т Читати матеріал російською

Віцечемпіонка Підсумкового турніру WTA-2019 Еліна Світоліна завершила тенісний сезон на 6-му місці світового рейтингу, поліпшивши свою позицію в порівнянні з минулою редакцією реєстру (була 8-ю).

Еліна Світоліна стала фіналісткою Підсумкового турніру-2019

Еліна Світоліна стала фіналісткою Підсумкового турніру-2019

Минулий сезон Світоліна закінчувала на 4-му рядку, а в 2017 році також була 6-ю за підсумками року. Це перший сезон в кар'єрі Еліни, коли вона не підвищує свою позицію в рейтингу за підсумками року.

З особистим рекордом завершила свій сезон ще одна українка Даяна Ястремська – 22-е місце.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

У сотні кращих – ще дві українки. Третя ракетка країни Леся Цуренко, що не виступала на турнірах через травму з кінця липня, завершила рік на 70-й позиції. Катерина Козлова опинилася на 89-му місці.

Новини
Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру

Крім того, Катаріна Завацька оновила особистий рекорд, вперше піднявшись на 110-е місце в світовій табелі про ранги.

Першою ракеткою світу йде на канікули новоспечена чемпіонка Підсумкового турніру Ешлі Барті з Австралії, яка у фіналі обіграла в двох сетах Світоліну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна встановила неймовірне досягнення на Підсумковому турнірі.

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Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Катерина Козлова Катаріна Завадська
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