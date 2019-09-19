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19 вересня • оновлено в 21:46
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/ теніс

Світоліна гратиме в Росії

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Перша ракетка України Еліна Світоліна заявлена на турнір Кубок Кремля, який з 12 по 20 жовтня пройде на арені льодового палацу "Крилатське" в Москві.

Світоліна гратиме в Росії

Еліна не приїжджати в Москву з 2016 року, коли дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці росіянці Світлані Кузнєцовій.

Також на турнірі в Москві виступить і друга ракетка України Даяна Ястремська. У 2017 році вона програла іншій українці Ользі Савчук на старті відбірного турніру.

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Найкраща тенісистка України бореться за потрапляння на підсумковий чемпіонат WTA, де вона планує захистити торішній титул. На цьому тижні українка програла в чвертьфіналі в Чженчжоу і знялася з турніру в Гуанчжоу.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо у неї травма коліна, то навряд чи вона поїде у московію.
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филипп филипыч
филипп филипыч
в то время когда фашистские захватчики тысячами убивали советских граждан и солдат московская тенисистка поехала в Берлин участвовать в кубке рейхстага. майдановцы вы примерно так это представляете?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Пигин Макс, согласен. как доказательство - ни один упорыш тут не отписался))
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Пигин Макс
Пигин Макс
филипп филипыч, Нас всех интересует этот вопрос. Но не нужно ожидать на него ответа. Когда пытаешься спросить это у нерабов, то у них сразу возникает когнитивный диссонанс и они зависают.
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