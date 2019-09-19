Світоліна гратиме в Росії

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявлена на турнір Кубок Кремля, який з 12 по 20 жовтня пройде на арені льодового палацу "Крилатське" в Москві.

Еліна не приїжджати в Москву з 2016 року, коли дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці росіянці Світлані Кузнєцовій.

Також на турнірі в Москві виступить і друга ракетка України Даяна Ястремська. У 2017 році вона програла іншій українці Ользі Савчук на старті відбірного турніру.

Найкраща тенісистка України бореться за потрапляння на підсумковий чемпіонат WTA, де вона планує захистити торішній титул. На цьому тижні українка програла в чвертьфіналі в Чженчжоу і знялася з турніру в Гуанчжоу.

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