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Стало відомо, скільки заробила Світоліна за перемогу в Підсумковому турнірі

3.4тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Еліна Світоліна, вигравши фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, заробила 2,95 мільйона доларів і 1500 очок в рейтинг WTA.

Завдяки цьому українка закінчить рік на четвертій позиції в світовій класифікації і встановить не тільки особистий рекорд, а й найкраще досягнення в історії українського тенісу, повідомляє sport.ua.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Відзначимо, що за весь сезон аж до Підсумкового турніру Світоліна заробила трохи менше $ 2,9 млн. Фіналістка Слоан Стівенс заробила $ 1,2 млн і 1080 очок в рейтинг.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , Еліна зізналася , що перемога на Підсумковому турнірі в Сінгапурі повинна підвищити її статус. Українка задоволена, що їй більше не доведеться нічого нікому доводити.

Особа
Еліна Світоліна
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