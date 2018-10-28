Стало відомо, скільки заробила Світоліна за перемогу в Підсумковому турнірі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, вигравши фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, заробила 2,95 мільйона доларів і 1500 очок в рейтинг WTA.

Завдяки цьому українка закінчить рік на четвертій позиції в світовій класифікації і встановить не тільки особистий рекорд, а й найкраще досягнення в історії українського тенісу, повідомляє sport.ua.

Еліна Світоліна

Відзначимо, що за весь сезон аж до Підсумкового турніру Світоліна заробила трохи менше $ 2,9 млн. Фіналістка Слоан Стівенс заробила $ 1,2 млн і 1080 очок в рейтинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Еліна зізналася , що перемога на Підсумковому турнірі в Сінгапурі повинна підвищити її статус. Українка задоволена, що їй більше не доведеться нічого нікому доводити.