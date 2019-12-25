Скандал дня: Світоліній пригрозили відстороненням від Олімпіади-2020

Федерація тенісу України (ФТУ) не виключає, що перша ракетка країни Еліна Світоліна не виступить на Олімпіаді-2020.

Виконавчий директор організації Євген Зукін в коментарі Tribuna.com розповів про конфліктну ситуацію через відмову Еліни грати за збірну у лютневому матчі Кубка Федерації. При цьому він зазначив, що ФТУ зацікавлена в участі Світоліної на Іграх в Токіо.

Еліна Світоліна

"У заявку на ОІ будуть внесені тенісистки, які дадуть добро на виступ за збірну. На засіданні президії ситуація зі Світоліною не обговорювалася. Капітан команди Михайло Філіма веде прямі переговори з Еліною щодо її участі в матчі у Таллінні. У ФТУ немає завдання шантажувати Світоліну виступами на ОІ. Ми зацікавлені в участі нашої найсильнішої спортсменки як в Кубку Федерації, так і на Іграх. Єдине, що варто відзначити, що без згоди ФТУ ніякого wild card, звичайно ж, не буде", – сказав Зукін.

Відзначимо, що від України на Олімпіаді зможуть виступити не більше чотирьох тенісисток. При цьому для потрапляння до турнірної сітки вони повинні виконати ряд відбіркових умов, в числі яких гра за збірну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна прийняла несподіване рішення про зміну тренера напередодні старту нового сезону.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!