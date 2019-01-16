Шарапова потрапила в епічний курйоз на Australian Open: момент потрапив на відео

Російська зірка тенісу Марія Шарапова опинилася в епіцентрі забавного епізоду під час Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open.
Спортсменка прямувала на корт, щоб вийти на поєдинок проти суперниці зі Швеції Робекки Петерсон. Проходячи по підтрибунних приміщеннях арени, росіянка зіткнулася з дивовижними діями сек'юріті. Одна зі співробітниць служби безпеки просто не впізнала Шарапову і зажадала від неї пропуск.
Марія Шарапова
Instagram Марії Шарапової
Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo- John Horn (@SportsHorn) 16 січня 2019 р
Дивно, але Марія ніяк не відреагувала на прохання і почала обійматися з кимось із знайомих, змусивши охоронницю в подиві розвести руками.
Відзначимо, що Шарапова здобула впевнену перемогу над Петерсон – 6:2, 6:1 – і вийшла до третього кола змагань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна після стартової перемоги на Australian Open спантеличила одного з фанатів своїм фото в короткій спідниці.
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