Шарапова потрапила в епічний курйоз на Australian Open: момент потрапив на відео

Російська зірка тенісу Марія Шарапова опинилася в епіцентрі забавного епізоду під час Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open.

Спортсменка прямувала на корт, щоб вийти на поєдинок проти суперниці зі Швеції Робекки Петерсон. Проходячи по підтрибунних приміщеннях арени, росіянка зіткнулася з дивовижними діями сек'юріті. Одна зі співробітниць служби безпеки просто не впізнала Шарапову і зажадала від неї пропуск.

Марія Шарапова Instagram Марії Шарапової

Новини Московська тенісистка потрапила у ганебний скандал на Australian Open

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo - John Horn (@SportsHorn) 16 січня 2019 р

Дивно, але Марія ніяк не відреагувала на прохання і почала обійматися з кимось із знайомих, змусивши охоронницю в подиві розвести руками.

Відзначимо, що Шарапова здобула впевнену перемогу над Петерсон – 6:2, 6:1 – і вийшла до третього кола змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна після стартової перемоги на Australian Open спантеличила одного з фанатів своїм фото в короткій спідниці.

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