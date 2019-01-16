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/теніс

Шарапова потрапила в епічний курйоз на Australian Open: момент потрапив на відео

2.1тЧитати матеріал російською

Російська зірка тенісу Марія Шарапова опинилася в епіцентрі забавного епізоду під час Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open.

Спортсменка прямувала на корт, щоб вийти на поєдинок проти суперниці зі Швеції Робекки Петерсон. Проходячи по підтрибунних приміщеннях арени, росіянка зіткнулася з дивовижними діями сек'юріті. Одна зі співробітниць служби безпеки просто не впізнала Шарапову і зажадала від неї пропуск.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Instagram Марії Шарапової

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Дивно, але Марія ніяк не відреагувала на прохання і почала обійматися з кимось із знайомих, змусивши охоронницю в подиві розвести руками.

Відзначимо, що Шарапова здобула впевнену перемогу над Петерсон – 6:2, 6:1 – і вийшла до третього кола змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна після стартової перемоги на Australian Open спантеличила одного з фанатів своїм фото в короткій спідниці.

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Тема
Australian Open
Особа
Марія Шарапова
Місце
АвстраліяМельбурн
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
А кто такая Шарапова,это случайно не та наркоманка с рассеи,которая любит мельдоний?
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Вы бы еще спросили у Филипинки кто такой Моцарт? 😀
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