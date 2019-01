Шарапова потрапила в епічний курйоз на Australian Open: момент потрапив на відео

Російська зірка тенісу Марія Шарапова опинилася в епіцентрі забавного епізоду під час Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open.

Спортсменка прямувала на корт, щоб вийти на поєдинок проти суперниці зі Швеції Робекки Петерсон. Проходячи по підтрибунних приміщеннях арени, росіянка зіткнулася з дивовижними діями сек'юріті. Одна зі співробітниць служби безпеки просто не впізнала Шарапову і зажадала від неї пропуск.

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo