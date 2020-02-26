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26 лютого • оновлено в 22:53
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/ теніс

Шарапова назвала причину завершення кар'єри

2.6т
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Російська тенісистка Марія Шарапова зізналася, що закінчила кар'єру після новини про загибель баскетболіста Кобі Браянта.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

"Я летіла додому в Лос-Анджелес з Австралії. Ми домовилися про зустріч. Аварія вертольота сталася за три дні до неї. Кобі був хорошим порадником впродовж всієї моєї кар'єри. Думаю, що на нашому шляху ми здаємося собі більш важливими, ніж саме життя, – просто через те, що ми робимо. Але кожен з нас неймовірно крихкий. І іноді трапляється щось, що відкриває нам очі на те, що дійсно цінно. Так що це був той момент, після якого я міцно задумалася про майбутне", – сказала Шарапова в інтерв'ю The New York Times.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Марія Шарапова
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