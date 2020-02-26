Шарапова назвала причину завершення кар'єри

Російська тенісистка Марія Шарапова зізналася, що закінчила кар'єру після новини про загибель баскетболіста Кобі Браянта.

Марія Шарапова

"Я летіла додому в Лос-Анджелес з Австралії. Ми домовилися про зустріч. Аварія вертольота сталася за три дні до неї. Кобі був хорошим порадником впродовж всієї моєї кар'єри. Думаю, що на нашому шляху ми здаємося собі більш важливими, ніж саме життя, – просто через те, що ми робимо. Але кожен з нас неймовірно крихкий. І іноді трапляється щось, що відкриває нам очі на те, що дійсно цінно. Так що це був той момент, після якого я міцно задумалася про майбутне", – сказала Шарапова в інтерв'ю The New York Times.

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L - Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.

Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.

У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).

Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.

ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.

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