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Серена Вільямс відмовилася грати з Шараповою: названа причина

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Американська тенісистка Серена Вільямс відмовилася грати з росіянкою Марією Шараповою на Відкритому чемпіонаті Франції через пошкодження грудної м'язи.

"На жаль, у мене виникли проблеми з грудним м'язом. Я фізично не можу подавати, в такому стані грати важко", - повідомила 36-річна Вільямс на прес-конференції.

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Раніше стало відомо, що Вільямс не зможе прийняти участь в матчі 1/8 фіналу Roland Garros проти Шарапової.

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Тема
Roland Garros
Особи
Марія ШараповаСерена Вільямс
Місце
ФранціяПариж
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