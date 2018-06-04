Серена Вільямс відмовилася грати з Шараповою: названа причина

Американська тенісистка Серена Вільямс відмовилася грати з росіянкою Марією Шараповою на Відкритому чемпіонаті Франції через пошкодження грудної м'язи.

"На жаль, у мене виникли проблеми з грудним м'язом. Я фізично не можу подавати, в такому стані грати важко", - повідомила 36-річна Вільямс на прес-конференції.

"I unfortunately been having some issues with my pec muscle ... right now I can not actually serve so it's actually hard to play when I can not physically serve ." @serenawilliams # RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si - Roland-Garros (@rolandgarros) 4 червня 2018 р

Раніше стало відомо, що Вільямс не зможе прийняти участь в матчі 1/8 фіналу Roland Garros проти Шарапової.