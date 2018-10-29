''Розходитися через два тижні'': Світоліна зробила важливу заяву після перемоги на Підсумковому турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка напередодні виграла Підсумковий турнір Міжнародної тенісної асоціації (WTA), зізналася, що має намір серйозно поставитися до вибору нового тренера.

"Зараз рано говорити про плани на наступний сезон. Поки я, очевидно, візьму відпустку. За три тижні мені потрібно вирішити всі питання щодо здоров'я. Далі я буду спілкуватися із Енді Беттлсом щодо своєї команди, які кращі варіанти, які тренери зараз вільні, який є вибір. Я не хочу брати когось, а потім розходитися через два тижні. Адже це важливе рішення", — сказала Світоліна на прес-конференції у Сінгапурі.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Еліна працювала з трьома тренерами, причому з американцем Ніком Савіано українка розлучилася лише через три тижні співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна викликала справжній фурор під час церемонії нагородження на Підсумковому турнірі.