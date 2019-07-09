Росіянин у люті ледь не розгромив корт після поразки на Wimbledon: відео

Російський тенісист Данило Медведєв відзначився хамською поведінкою під час матчу третього кола Wimbledon.

23-річний тенісист в поєдинку проти бельгійця Давида Гоффена не впорався з емоціями у вирішальному п'ятому сеті, в якому вів 4:1, але втратив перемогу.

¿Perdió la cabeza? La reacción de Daniil Medvedev en su encuentro ante David Goffin. El ruso fuera de si🤦🏼♂️



📽 @ doublefault28 pic.twitter.com/sEUUCHZrRu - Tenis_Ok (@Tenis_Ok) 5 липня 2019 р

Medvedev declines umpire handshake, takes 1 last swipe at the lawn that scuppered his hopes, coaxes a look of half-shock half-schadenfreude from a female spectator, & is escorted by Wimbledon's JasonBourne to make sure he does not decimate the hallway. MeddyBear.



🎥BBC #Wimbledon pic.twitter.com/FsQYfbWUTV - Matthew Willis (@MattRacquet) 5 липня 2019 р

Медведєв постійно сперечався з рефері, висловлюючи незгоду з його рішеннями, а в одному з моментів почав бити ракеткою по загородженню. Крім того, вже після своєї поразки росіянин, йдучи з корту, відмовився тиснути судді руку і вдарив ракеткою про трав'яний газон. Такі дії Данила коштували йому 5,5 тисячі доларів штрафу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна з національним рекордом вийшла в чвертьфінал Wimbledon.

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