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Росіянин у люті ледь не розгромив корт після поразки на Wimbledon: відео

2.7тЧитати матеріал російською

Російський тенісист Данило Медведєв відзначився хамською поведінкою під час матчу третього кола Wimbledon.

23-річний тенісист в поєдинку проти бельгійця Давида Гоффена не впорався з емоціями у вирішальному п'ятому сеті, в якому вів 4:1, але втратив перемогу.

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Медведєв постійно сперечався з рефері, висловлюючи незгоду з його рішеннями, а в одному з моментів почав бити ракеткою по загородженню. Крім того, вже після своєї поразки росіянин, йдучи з корту, відмовився тиснути судді руку і вдарив ракеткою про трав'яний газон. Такі дії Данила коштували йому 5,5 тисячі доларів штрафу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна з національним рекордом вийшла в чвертьфінал Wimbledon.

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Тема
Wimbledon
Місце
АнгліяЛондон
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Обычное поведение любой КАЦAПСКОЙ СВИНЬИ!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Головой дурной надо
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