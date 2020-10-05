Російську тенісистку запідозрили у договірному матчі на Roland Garros

Російську тенісистку Яну Сизикову запідозрили в участі у договірному матчі на Roland Garros.

У поєдинку першого раунду турніру представниця РФ у парі з американкою Медісон Бренгл грала проти румунського дуету, який складався з Андреа Міту та Патриції-Марії Ціг. Як повідомляє видання Die Welt, декілька букмекерських компаній отримали велику кількість ставок на перемогу румунок у п'ятому геймі другого сету. Точна їхня сума не називається, але, за інформацією інформагентства, йдеться про сотні тисяч євро.

За рахунку 2:2 у другій партії на подачу вийшла Сизикова. За гейм вона зробила дві подвійні помилки та один раз послизнулася, і вони з американкою програли, не набравши жодного очка. Сам матч закінчився перемогою румунок (7:6, 6:4). Поліція вже розпочала розслідування інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros, обігравши незручну суперницю.