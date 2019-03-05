Роджер Федерер встановив вражаюче досягнення світового тенісу

Швейцарський тенісист Роджер Федерер завоював сотий титул у кар'єрі, обігравши у фіналі турніру в Дубаї Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:4, 6:4.

Лише одна людина до Федерера виграла більше сотні змагань під егідою ATP. Це Джиммі Коннорс, який завоював за часів своїх виступів 109 титулів. Американець відзначався в турі з середини 1970-х до середини 1980-х років, коли конкуренція в тенісі була значно нижчою.

"Сотий титул – абсолютна мрія, яка стала для мене реальністю. Я просто радий, що все ще здоровий, що у мене є така чудова команда, моя сім'я, яка так довго підтримує мене. 109 титулів Коннорса? Якщо я доберуся до таких вершин, це буде чудово, але я граю не для того, щоб побити всі рекорди. Те, що зробив Джиммі, – неймовірне досягнення, і він повинен пишатися цим, як я пишаюся тим, що зробив", – прокоментував свій успіх швейцарець в інтерв’ю прес-служби ATP.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Роджер розридався під час інтерв'ю, згадуючи свого тренера Пітера Картера, який загинув у 2002 році в ДТП.

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