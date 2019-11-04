Рекорд Світоліної: українка встановила неймовірне досягнення на Підсумковому турнірі

Попри поразку у фіналі Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені (Китай), найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна заробила на цих змаганнях свої рекордні призові за кар'єру.

Еліна Світоліна (ліворуч) стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA

Чотири поспіль перемоги на турнірі, включно з трьома груповими зустрічами й півфіналом, дозволили українці отримати чек на 2,4 млн доларів.

До цього рекордними для Еліни були призові за Підсумковий турнір у 2018 році, де вона завоювала чемпіонський титул, – 2,36 млн доларів.

Новини Світоліна драматично вийшла в фінал Підсумкового турніру

Той факт, що Світоліна за вихід у фінал цього року заробила більше, ніж за перемогу минулого, обумовлений збільшенням призового фонду Підсумкового турніру удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада 25-річна українська тенісистка у вирішальному матчі Підсумкового турніру WTA програла Ешлі Барті – 4:6, 3:6.

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