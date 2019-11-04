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4 листопада • оновлено в 11:04
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Рекорд Світоліної: українка встановила неймовірне досягнення на Підсумковому турнірі

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Попри поразку у фіналі Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені (Китай), найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна заробила на цих змаганнях свої рекордні призові за кар'єру.

Еліна Світоліна (ліворуч) стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна (ліворуч) стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA

Чотири поспіль перемоги на турнірі, включно з трьома груповими зустрічами й півфіналом, дозволили українці отримати чек на 2,4 млн доларів.

До цього рекордними для Еліни були призові за Підсумковий турнір у 2018 році, де вона завоювала чемпіонський титул, – 2,36 млн доларів.

Новини
Світоліна драматично вийшла в фінал Підсумкового турніру

Той факт, що Світоліна за вихід у фінал цього року заробила більше, ніж за перемогу минулого, обумовлений збільшенням призового фонду Підсумкового турніру удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада 25-річна українська тенісистка у вирішальному матчі Підсумкового турніру WTA програла Ешлі Барті – 4:6, 3:6.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Шеньчжень
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Будь добра поделиться с ветеранами АТО.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Горелов Сергей, будь добр убеся об стену. Жаль что ты сыкло...мне б тебя в дизни...разтоптать)
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