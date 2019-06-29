"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова взяла участь в телепрограмі "По домівках" каліфорнійського журналу Architectural Digest.
Спортсменка пустила журналістів у свій особняк в Лос-Анджелесі і розповіла про своє "гніздечко" в невеликому відео.
В основу проекту лягли принципи японського мінімалізму.
"Мене надихала японська архітектура і мінімалістичний естетика. В дитинстві у мене було не дуже багато речей. Для мене відсутність зайвих речей – синонім здоров'я. Якщо щось не використовуєш, то воно і не потрібно", - зазначила Шарапова.
Стіл Dos Gallos
architecturaldigest.com
Стіл зробила компанія Dos Gallos. Її роботи коштують не менше 15 тисяч доларів. Над ним висить картина Джо Гуда. У вітальні у Шарапової два великих дивана і два вантажних крісла. Ще в вітальні стоїть фотографія американського художника-авангардиста Жана-Мішеля Баскія, який в 1988 році помер від передозування наркотиками.
вітальня
architecturaldigest.com
Картина Джо Гуда
architecturaldigest.com
Садок і фойє
architecturaldigest.com
Басейн
architecturaldigest.com
Боулінг в підвалі
architecturaldigest.com
Кабінет
architecturaldigest.com
Кухня
architecturaldigest.com
Вітальня
architecturaldigest.com
Кабінет
architecturaldigest.com
Кабінет
architecturaldigest.com
Боулінг в підвалі
architecturaldigest.com
Картина Кріса Гуолтні
architecturaldigest.com
Веранда
architecturaldigest.com
Російські вболівальники не оцінили стиль своєї співвітчизниці, залишивши знущальні коментарі під фотографіями.
"Шурупи в гіпсокартоні варто було б зашпаклювати, а то ржавчііна піде", "Ніколи не розумів і напевно ніколи не зрозумію як можна жити в такому інтер'єрі, більше схожему на майданчик для фотосесій, весь будинок штучний, прям брррр", - пишуть користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова вразила фанатів футуристичним нарядом на урочистій вечірці журналу Vanity Fair, яка відбулася після роздачі "Оскарів".
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