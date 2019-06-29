"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова взяла участь в телепрограмі "По домівках" каліфорнійського журналу Architectural Digest.

Спортсменка пустила журналістів у свій особняк в Лос-Анджелесі і розповіла про своє "гніздечко" в невеликому відео.

В основу проекту лягли принципи японського мінімалізму.

"Мене надихала японська архітектура і мінімалістичний естетика. В дитинстві у мене було не дуже багато речей. Для мене відсутність зайвих речей – синонім здоров'я. Якщо щось не використовуєш, то воно і не потрібно", - зазначила Шарапова.

Стіл Dos Gallos architecturaldigest.com

Стіл зробила компанія Dos Gallos. Її роботи коштують не менше 15 тисяч доларів. Над ним висить картина Джо Гуда. У вітальні у Шарапової два великих дивана і два вантажних крісла. Ще в вітальні стоїть фотографія американського художника-авангардиста Жана-Мішеля Баскія, який в 1988 році помер від передозування наркотиками.

вітальня architecturaldigest.com

Картина Джо Гуда architecturaldigest.com

Садок і фойє architecturaldigest.com

Басейн architecturaldigest.com

Боулінг в підвалі architecturaldigest.com

Кабінет architecturaldigest.com

Кухня architecturaldigest.com

Вітальня architecturaldigest.com

Кабінет architecturaldigest.com

Кабінет architecturaldigest.com

Боулінг в підвалі architecturaldigest.com

Картина Кріса Гуолтні architecturaldigest.com

Веранда architecturaldigest.com

Російські вболівальники не оцінили стиль своєї співвітчизниці, залишивши знущальні коментарі під фотографіями.

"Шурупи в гіпсокартоні варто було б зашпаклювати, а то ржавчііна піде", "Ніколи не розумів і напевно ніколи не зрозумію як можна жити в такому інтер'єрі, більше схожему на майданчик для фотосесій, весь будинок штучний, прям брррр", - пишуть користувачі.

Новини Шарапова відмовилася грати на турнірі в Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова вразила фанатів футуристичним нарядом на урочистій вечірці журналу Vanity Fair, яка відбулася після роздачі "Оскарів".

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