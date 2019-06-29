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"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян

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Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова взяла участь в телепрограмі "По домівках" каліфорнійського журналу Architectural Digest.

Спортсменка пустила журналістів у свій особняк в Лос-Анджелесі і розповіла про своє "гніздечко" в невеликому відео.

В основу проекту лягли принципи японського мінімалізму.

"Мене надихала японська архітектура і мінімалістичний естетика. В дитинстві у мене було не дуже багато речей. Для мене відсутність зайвих речей – синонім здоров'я. Якщо щось не використовуєш, то воно і не потрібно", - зазначила Шарапова.

Стіл Dos Gallos

Стіл Dos Gallos

architecturaldigest.com

Стіл зробила компанія Dos Gallos. Її роботи коштують не менше 15 тисяч доларів. Над ним висить картина Джо Гуда. У вітальні у Шарапової два великих дивана і два вантажних крісла. Ще в вітальні стоїть фотографія американського художника-авангардиста Жана-Мішеля Баскія, який в 1988 році помер від передозування наркотиками.

вітальня

вітальня

architecturaldigest.com

Картина Джо Гуда

Картина Джо Гуда

architecturaldigest.com

Садок і фойє

Садок і фойє

architecturaldigest.com

Басейн

Басейн

architecturaldigest.com

Боулінг в підвалі

Боулінг в підвалі

architecturaldigest.com

Кабінет

Кабінет

architecturaldigest.com

Кухня

Кухня

architecturaldigest.com

Вітальня

Вітальня

architecturaldigest.com

Кабінет

Кабінет

architecturaldigest.com

Кабінет

Кабінет

architecturaldigest.com

Боулінг в підвалі

Боулінг в підвалі

architecturaldigest.com

Картина Кріса Гуолтні

Картина Кріса Гуолтні

architecturaldigest.com

Веранда

Веранда

architecturaldigest.com

Російські вболівальники не оцінили стиль своєї співвітчизниці, залишивши знущальні коментарі під фотографіями.

"Шурупи в гіпсокартоні варто було б зашпаклювати, а то ржавчііна піде", "Ніколи не розумів і напевно ніколи не зрозумію як можна жити в такому інтер'єрі, більше схожему на майданчик для фотосесій, весь будинок штучний, прям брррр", - пишуть користувачі.

"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
"Прям брррр": Шарапова показала свій будинок в США і викликала глузування у росіян
Новини
Шарапова відмовилася грати на турнірі в Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова вразила фанатів футуристичним нарядом на урочистій вечірці журналу Vanity Fair, яка відбулася після роздачі "Оскарів".

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Марія Шарапова
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"Никогда не понимал и наверное никогда не пойму как можно жить в таком интерьере, больше похоже на площадку для фотосессий, весь дом искусственный, прям брррр".....написал украинец живущий в хлеву со свиньями)))))))))
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