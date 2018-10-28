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Президент Федерації тенісу Росії зганьбився з прогнозом проти Світоліной

11.3тЧитати матеріал російською

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев перед фінальним матчем Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі заявляв, що Слоан Стівенс обіграє українку Еліну Світоліну.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

"За якістю гри Стівенс точно в трійці кращих тенісисток в світі. Але сконцентровано вона грає не на всіх турнірах, може, це і добре. Однак в тих турнірах, в ході яких вона виступає сконцентровано, коли вона в формі, грає у фіналах. У тактичному плані вона хороша, в стабільності, показує якісний теніс. Вважаю, вона повинна обігравати Світоліну виходячи з рівня тенісу", - цитує Тарпищева" Р-Спорт ".

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Вибух налякав Світоліну на церемонії нагородження Підсумкового турніру

Нагадаємо, що фінал Підсумкового турніру Світоліна - Стівенс завершилася з рахунком 3-6, 6-2, 6-2 на користь українки.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Позор - это естественное состояние пидарасов
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Встромил Ипатий, Якщо Ви не космосі, то порівняйте текст заголовку та текст статті, Обоз знов провакує своїми заголовками.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Простите, ну какой здесь позор Тарпищева, да все мировые букконторы относили Свитолину к аутсайдерам турнира и что, им позор? Cвитолина молодец, собралась.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Фоменков Владимир, Поддерживаю! Прогноз не состоялся, это не позор. Елина молодец!
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Собко Олег
Собко Олег
респект і повага, до великої спортсменки!!!!!
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