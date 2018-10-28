Президент Федерації тенісу Росії зганьбився з прогнозом проти Світоліной

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев перед фінальним матчем Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі заявляв, що Слоан Стівенс обіграє українку Еліну Світоліну.

Еліна Світоліна

"За якістю гри Стівенс точно в трійці кращих тенісисток в світі. Але сконцентровано вона грає не на всіх турнірах, може, це і добре. Однак в тих турнірах, в ході яких вона виступає сконцентровано, коли вона в формі, грає у фіналах. У тактичному плані вона хороша, в стабільності, показує якісний теніс. Вважаю, вона повинна обігравати Світоліну виходячи з рівня тенісу", - цитує Тарпищева" Р-Спорт ".

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Нагадаємо, що фінал Підсумкового турніру Світоліна - Стівенс завершилася з рахунком 3-6, 6-2, 6-2 на користь українки.