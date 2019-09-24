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24 вересня • оновлено в 18:48
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/ теніс

"Повністю зруйнувало": Світоліна зробила відверте зізнання

1.3т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про стан свого здоров'я перед турніром в Ухані (Китай) з призовим фондом майже 3 мільйони доларів.

Раніше тенісний меценат і колишній спонсор Еліни Юрій Сапронов висловив думку, що українка майже цілий сезон грає під впливом травми, і їй необхідна операція.

"У мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але так триває вже якийсь час. Справи йдуть то краще, то гірше. Зараз важко судити, як я себе почуваю. Я живу сьогоднішнім днем і не надто про це замислююся. Не можна, щоб ці думки закралися в голову. Я рухаюся поступово, від матчу до матчу, день за днем. Подивимося, як я буду себе почувати", - зазначила Світоліна на прес-конференції в Китаї.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Wuhan Open

Вона також заявила, що не прийшла до остаточного рішення по травмі.

"Якщо говорити про мою травму, то на даний момент немає якогось конкретного рішення. Тобто, я б могла і не грати в Чженчжоу і Гуанчжоу, але я вирішила грати, вирішила спробувати. Я ж не знала, що проведу 5 годин і 15 хвилин на корті за один день і це повністю зруйнує мою форму і мій організм до наступного турніру, де я була не готова грати", - заявила спортсменка.

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Основною метою на залишок сезону вона назвала виступ на Підсумковому турнірі, де перемогла в 2018 році.

"Однозначно, це моя мета на кінцівку сезону. Але занадто замислюватися над тим, що потрібно робити, я не буду. Мені залишилося відіграти три турніри, всі тенісистки досить близько одна до одної за очками. Тож так, це моя мета, але й мета також не вбити своє коліно. Це теж важливо, я так вважаю (сміється). Ось чому я намагаюся сфокусуватися на своєму здоров'ї і своїй грі. Що має статися, то і станеться", - додала українська тенісистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 24 вересня Еліна вибила з боротьби на супертурнірі в Ухані експершу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Ухань
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