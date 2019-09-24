"Повністю зруйнувало": Світоліна зробила відверте зізнання

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про стан свого здоров'я перед турніром в Ухані (Китай) з призовим фондом майже 3 мільйони доларів.

Раніше тенісний меценат і колишній спонсор Еліни Юрій Сапронов висловив думку, що українка майже цілий сезон грає під впливом травми, і їй необхідна операція.

"У мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але так триває вже якийсь час. Справи йдуть то краще, то гірше. Зараз важко судити, як я себе почуваю. Я живу сьогоднішнім днем і не надто про це замислююся. Не можна, щоб ці думки закралися в голову. Я рухаюся поступово, від матчу до матчу, день за днем. Подивимося, як я буду себе почувати", - зазначила Світоліна на прес-конференції в Китаї.

Еліна Світоліна Wuhan Open

Вона також заявила, що не прийшла до остаточного рішення по травмі.

"Якщо говорити про мою травму, то на даний момент немає якогось конкретного рішення. Тобто, я б могла і не грати в Чженчжоу і Гуанчжоу, але я вирішила грати, вирішила спробувати. Я ж не знала, що проведу 5 годин і 15 хвилин на корті за один день і це повністю зруйнує мою форму і мій організм до наступного турніру, де я була не готова грати", - заявила спортсменка.

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Основною метою на залишок сезону вона назвала виступ на Підсумковому турнірі, де перемогла в 2018 році.

"Однозначно, це моя мета на кінцівку сезону. Але занадто замислюватися над тим, що потрібно робити, я не буду. Мені залишилося відіграти три турніри, всі тенісистки досить близько одна до одної за очками. Тож так, це моя мета, але й мета також не вбити своє коліно. Це теж важливо, я так вважаю (сміється). Ось чому я намагаюся сфокусуватися на своєму здоров'ї і своїй грі. Що має статися, то і станеться", - додала українська тенісистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 24 вересня Еліна вибила з боротьби на супертурнірі в Ухані експершу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу.

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