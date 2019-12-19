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19 грудня • оновлено в 19:15
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Померла легендарна українська чемпіонка Wimbledon

1.7т
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У середу ввечері, 18 грудня, у віці 74 років померла легендарна українська тенісистка Галина Бакшеєва.

Як інформує у Facebook прес-служба Федерації тенісу України, Бакшеєва була справжньою легендою світового тенісу. Вона була першою представницею СРСР, якій вдалося стати переможницею найпрестижнішого тенісного турніру Wimbledon. Вона виграла ці змагання в юніорському розряді двічі – в 1961-му і 1962 роках.

Також вона була 13-разовою чемпіонкою Союзу в одиночному, парному і змішаному розрядах, неодноразово вигравала Спартакіади народів СРСР і чемпіонати України.

Перейшовши на тренерську роботу, Галина Петрівна готувала своїх вихованців в київських спортклубах "Антей" і "Наука".

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OBOZREVATEL приносить співчуття родині та близьким легендарної тенісистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, триразовий переможець турнірів Великого Шолома в парному розряді, австралійський тенісист Пітер Макнамара помер у віці 64 років.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Україна
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