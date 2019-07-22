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Помер легендарний тенісист

3.2т Читати матеріал російською

Триразовий переможець турнірів Великого шолома в парному розряді легендарний австралійський тенісист Пітер Макнамара помер у віці 64 років.

Як повідомив друг сім'ї Девід Лоу, він помер в своєму будинку в Німеччині після тривалої боротьби з раком простати.

Пітер Макнамара з китаянкою Ван Цян

Пітер Макнамара з китаянкою Ван Цян

Макнамара в дуеті зі співвітчизником Полом Макнамі в 1979 році ставав переможцем Australian Open і двічі вігривал Wimbledon – в 1980 і в 1982 роках. В одиночному розряді Макнамара виграв 5 турнірів за кар'єру і був 7-ою ракеткою світу. У складі збірної Австралії в 1986 році ставав володарем Кубка Девіса.

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Після завершення ігрової кар'єри Макнамара був тренером таких відомих тенісистів, як австралієць Марк Філіппуссіс, болгарин Григор Димитров і китаянки Ван Цян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з дзюдо британець Крейг Феллон помер на 37-му році життя, повідомляється на офіційному сайті Федерації дзюдо Великобританії.

"З глибоким жалем ми ділимося цієї сумної новиною зі світом дзюдо. Чемпіон світу Крейг Феллон, батько і син, пішов з життя в понеділок у віці 36 років", - йдеться в повідомленні. Причина смерті Феллона не уточнюється.

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Читайте всі новини по темі "Australian Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Australian Open Wimbledon
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