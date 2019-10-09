Помер легендарний іспанський тенісист

Колишній тенісист Андрес Хімено 9 жовтня пішов із життя на 83-му році життя, повідомляє Marca. Раніше у нього було діагностовано онкологічне захворювання.

Андрес Хімено

"Мені тільки що повідомили сумну новину про смерть Андреса Хімено. Без сумніву, один із першопрохідців тенісу в Іспанії і великий спортсмен", – написав у Twitter друга ракетка світу Рафаель Надаль.

Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. DEP - Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 9, 2019

Хімено народився 3 серпня 1937 року в Барселоні. У 1972 році він став переможцем Roland Garros в одиночному розряді. Він виходив у фінал Відкритого чемпіонату Австралії – 1969. За кар'єру Хімено виграв 41 турнір в одиночному розряді. У 2009 році він був введений у Міжнародний зал тенісної слави.

Новини Відомий чемпіон помер після бою ММА в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський хокеїст трагічно помер після року боротьби з раком. Вихованець омського "Авангарду" і колишній гравець "Бариса", "Нафтохіміка", "Адмірала" і "Сибіру" помер на 30-му році життя.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!