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10 жовтня • оновлено в 05:09
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Помер легендарний іспанський тенісист

3.2т Читати матеріал російською

Колишній тенісист Андрес Хімено 9 жовтня пішов із життя на 83-му році життя, повідомляє Marca. Раніше у нього було діагностовано онкологічне захворювання.

Андрес Хімено

Андрес Хімено

"Мені тільки що повідомили сумну новину про смерть Андреса Хімено. Без сумніву, один із першопрохідців тенісу в Іспанії і великий спортсмен", – написав у Twitter друга ракетка світу Рафаель Надаль.

Хімено народився 3 серпня 1937 року в Барселоні. У 1972 році він став переможцем Roland Garros в одиночному розряді. Він виходив у фінал Відкритого чемпіонату Австралії – 1969. За кар'єру Хімено виграв 41 турнір в одиночному розряді. У 2009 році він був введений у Міжнародний зал тенісної слави.

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