Головна Новини
24 лютого • оновлено в 14:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Подвійний успіх: 17-річна українка виграла престижний турнір з тенісу

1.9т
Читати матеріал російською

17-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF в єгипетському Каїрі з призовим фондом $60 тисяч, причому зробила це і в одиночному, і в парному розрядах.

У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большовій, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.

Для Марти це друга перемога в кар'єрі на турнірах подібної серії. На початку 2018 року вона стала переможницею на 60-тисячнику ITF в Берні (Австралія).

Марта Костюк

Марта Костюк

twitter.com/mrgotto90

Костюк святкувала перемогу і в парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовою. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиної і Паули Канії з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.

Успіх в Каїрі позитивно позначився на становищі Марти Костюк в рейтингу WTA, де вона піднялася з 168-го місця на 141-е.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з тенісу дізналася суперника в плей-офф Кубка Федерації.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Марта Костюк
Місце
Єгипет Каїр
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Алекс Де Минаур
VS
Миомич Кечманович
Победа Алекса Де Минаура с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Маккензи Макдональд
Победа Томми Пола с форой в -3,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэмерон Норри
VS
Адриан Маннарино
Победа Кэмерона Норри с форой в +0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Надаль
VS
Андухар
Победа Пабло с форой (+7)
1.712 Сделать ставку
Лутон
VS
Брентфорд
Тотал меньше 3-х голов
1.74 Сделать ставку
Барти
VS
Зигемунд
Победа Эшли с форой (-5,5)
2.01 Сделать ставку
Хаддерсфилд
VS
Бристоль
Гости не проиграют
1.69 Сделать ставку
Кудерметова
VS
Бенчич
Тотал больше 21-го гейма
1.805 Сделать ставку
Кар. Плишкова
VS
Пэра
Тотал больше 19,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Мугуруса
VS
Томлянович
Победа Айлы с форой (+4)
1.83 Сделать ставку