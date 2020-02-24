17-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF в єгипетському Каїрі з призовим фондом $60 тисяч, причому зробила це і в одиночному, і в парному розрядах.

У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большовій, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.

Для Марти це друга перемога в кар'єрі на турнірах подібної серії. На початку 2018 року вона стала переможницею на 60-тисячнику ITF в Берні (Австралія).

Марта Костюк twitter.com/mrgotto90

Костюк святкувала перемогу і в парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовою. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиної і Паули Канії з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.

Успіх в Каїрі позитивно позначився на становищі Марти Костюк в рейтингу WTA, де вона піднялася з 168-го місця на 141-е.

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