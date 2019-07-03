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Почалися судоми: Світоліну шокував інцидент на Wimbledon

1.9тЧитати матеріал російською

У російській суперниці Еліни Світоліної по Wimbledon Маргарити Гаспарян в кінцівці другої партії почалися дикі болі в нозі і спортсменка довго лежала на корті, поки до неї не підбіг лікар.

"Якщо чесно, то я була трохи в шоці. Це завжди неприємно бачити, коли хтось травмується. Ти також трохи відволікаєшся. Я дала їй воду, тому що знаю, що при судомах потрібно багато пити. Ніхто не зробив цього до мене, ми намагалися якось їй допомогти, складно швидко зорієнтуватися", - заявила українка після матчу.

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Нагадаємо, що у другому колі Wimbledon Світоліна пройшла по сітці Гаспарян по відмовi суперниці - 5:7, 6:5.

У третьому раунді Wimbledon Еліна зіграє з 32-ю ракеткою світу Марією Саккарі, що представляє Грецію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому колі Світоліна обіграла Дарину Гаврилову з Австралії.

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Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
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