Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

"Перша ніч була пеклом": Харольд Майо розповів, як хворів на коронавірус

5.2т
Читати матеріал російською

Перша ракетка світу серед юніорів француз Харольд Майо розповів, що переніс хворобу, що нагадує COVID-19, після повернення з Китаю в грудні 2019 року.

Харольд Майо

Харольд Майо

P. Lahalle / L'Équipe

"Перша ніч після повернення була пеклом. Я прокинувся о третій ранку весь мокрий. У мене був озноб, судоми. Ніколи так погано не почувався. Чотири-п'ять днів у мене були проблеми з диханням. Спочатку я подумав, що це через операцію на носі, яку я переніс незадовго до того. Але лікар сказав, що це важкий грип. Багато з моїх близьких теж перехворіли, включно з батьками. Всі заразилися від мене", – цитує француза L'Equipe.

Нагадаємо, спочатку вважалося, що коронавірус 2019 nCoV виник у грудні 2019-го на ринку морепродуктів китайського міста Ухань, але останні місяці все частіше обговорюється, що китайська влада довго приховувала інформацію про спалах вірусу і насправді він з'явився раніше, зокрема, можливо, у результаті тестів в Уханському інституті вірусології.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт теніс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Неман
VS
Рух
Победа Немана с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Славия
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.84 Сделать ставку
Городея
VS
Минск
Инд. тотал Городеи больше 1
1.97 Сделать ставку
Слуцк
VS
Энергетик-БГУ
Обе забьют
1.81 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Heretics
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
pro100
VS
NaVi
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку