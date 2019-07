Перша людина на планеті: Федерер встановив унікальний рекорд в історії тенісу

Третя ракетка світу Роджер Федерер став першою людиною в історії тенісу, який виграв 350-й матч на турнірах "Великого шолома".

Це унікальне досягнення 37-річний швейцарський тенісист встановив в третьому колі Wimbledon, обігравши француза Люку Пуя з рахунком 7:5, 6:2, 7:6.

На другому місці Серена Вільямс, у якій 337 перемог. У чоловічому турі другим йде Новак Джокович – 273 перемоги (але його обходять ще три жінки – Навратілова, Еверт і Граф).

🇨🇭 @rogerfederer becomes the first player to record 350 Grand Slam singles match wins. #Wimbledon pic.twitter.com/D7Ss8BTHko