ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/теніс

Перша людина на планеті: Федерер встановив унікальний рекорд в історії тенісу

Перша людина на планеті: Федерер встановив унікальний рекорд в історії тенісу
Швейцарець продемонстрував неймовірний результат
7.9тЧитати матеріал російською

Третя ракетка світу Роджер Федерер став першою людиною в історії тенісу, який виграв 350-й матч на турнірах "Великого шолома".

Це унікальне досягнення 37-річний швейцарський тенісист встановив в третьому колі Wimbledon, обігравши француза Люку Пуя з рахунком 7:5, 6:2, 7:6.

На другому місці Серена Вільямс, у якій 337 перемог. У чоловічому турі другим йде Новак Джокович – 273 перемоги (але його обходять ще три жінки – Навратілова, Еверт і Граф).

Новини
Тенісистів "змило" з корту в матчі Wimbledon

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна з рекордом вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Wimbledon" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Wimbledon
Особа
Роджер Федерер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel