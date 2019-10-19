Помер легендарний російський тенісист

Знаменитий тенісист Олександр Волков помер на 52-му році життя, повідомив Євген Кафельников на своїй сторінці в Twitter.
"У це неможливо повірити! Я завжди буду пам'ятати твою життєрадісну посмішку і наші матчі за збірну команду в Кубку Девіса! Спочивай з миром мій друг", - написав Кафельников
У це неможливо повірити !!!!!!!! Я завжди буду пам'ятати твою життєрадісну посмішку і наші матчі за збірну команду в Кубку Девіса .....! Спочивай з миром мій друг🙏😢. pic.twitter.com/mdIJizHZlF- Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 19, 2019
За свою кар'єру Волков виграв три турніри в одиночному розряді, найвищої позиції в рейтингу ATP досяг 23 серпня 1993 року, коли займав 14-е місце. У 1993 році Волков вийшов в півфінал відкритого чемпіонату США.
Був дворазовим фіналістом Кубка Девіса у складі збірної Росії (1994 і 1995). Волков завершив кар'єру в 1997 році. Пізніше працював тренером збірної Росії.
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