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7 січня • оновлено в 19:41
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Офіційно: вирішена доля Світоліної в збірній України

1.8т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна представить нашу країну на першому етапі Кубка Федерації, який пройде 5-8 лютого в Талліні.

Як повідомляє Федерація тенісу України (ФТУ) в Facebook, Україну представлять найсильніші спортсменки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катаріна Завацька. Капітан команди – Михайло Філіма.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

чемпіон

У Таллінні Україна зіграє на Кубку Федерації в рамках Першої групи Євро-Африканської зони. Можливими суперниками нашої команди є Австрія, Італія, Хорватія, Естонія, Болгарія та Греція.

Нагадаємо, що між ФТУ та Еліною Світоліною виник конфлікт з приводу її участі в матчах збірної України на Кубку Федерації. Тенісистці натякнули, що без виступів за національну команду їй буде складно отримати Wild Card для гри на Олімпіаді-2020.

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Озвучена офіційна позиція ФТУ щодо скандалу зі Світоліною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна увійшла у десятку найкращих тенісисток десятиліття.

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Читайте всі новини по темі "Кубок Федерації" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок Федерації
Особи
Катерина Козлова Леся Цуренко Катаріна Завадська Даяна Ястремська Еліна Світоліна
Тег
збірна України з тенісу
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Первой группы Евро-Африканской зоны. Возможными соперниками нашей команды являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция. - Я так понимаю, Украина будет представлять Африку, если остальные все европейские страны.
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