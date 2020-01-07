Офіційно: вирішена доля Світоліної в збірній України

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна представить нашу країну на першому етапі Кубка Федерації, який пройде 5-8 лютого в Талліні.

Як повідомляє Федерація тенісу України (ФТУ) в Facebook, Україну представлять найсильніші спортсменки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катаріна Завацька. Капітан команди – Михайло Філіма.

Еліна Світоліна чемпіон

У Таллінні Україна зіграє на Кубку Федерації в рамках Першої групи Євро-Африканської зони. Можливими суперниками нашої команди є Австрія, Італія, Хорватія, Естонія, Болгарія та Греція.

Нагадаємо, що між ФТУ та Еліною Світоліною виник конфлікт з приводу її участі в матчах збірної України на Кубку Федерації. Тенісистці натякнули, що без виступів за національну команду їй буде складно отримати Wild Card для гри на Олімпіаді-2020.

Новини Озвучена офіційна позиція ФТУ щодо скандалу зі Світоліною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна увійшла у десятку найкращих тенісисток десятиліття.

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