''Нічого доводити'': Світоліна прокоментувала перемогу на Підсумковому турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнена, що перемога на Підсумковому турнірі в Сінгапурі підвищить її статус. Українка задоволена, що їй більше не доведеться нічого нікому доводити.

Еліна Світоліна

"Я думаю, мені більше нічого нікому доводити. Це, безумовно, правильна заява для мене і потрібне підвищення в статусі. За останні п'ять місяців я дуже багато працювала. Мене дуже засмучувало відсутність результатів. Але я завжди залишалася позитивною. Я знала, що потрібно робити на корті. я дійсно дуже важко працювала. Незважаючи на те, що мої результати залишали бажати кращого, після Відкритого чемпіонату Англії у мене було чотири або п'ять тижнів, коли я була тільки на корті і в спортзалі ", - сказала Світоліна.

Новини Вибух налякав Світоліну на церемонії нагородження Підсумкового турніру

Нагадаємо, що Світоліна у трьох сетах виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.