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''Нічого доводити'': Світоліна прокоментувала перемогу на Підсумковому турнірі

4.3тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнена, що перемога на Підсумковому турнірі в Сінгапурі підвищить її статус. Українка задоволена, що їй більше не доведеться нічого нікому доводити.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

"Я думаю, мені більше нічого нікому доводити. Це, безумовно, правильна заява для мене і потрібне підвищення в статусі. За останні п'ять місяців я дуже багато працювала. Мене дуже засмучувало відсутність результатів. Але я завжди залишалася позитивною. Я знала, що потрібно робити на корті. я дійсно дуже важко працювала. Незважаючи на те, що мої результати залишали бажати кращого, після Відкритого чемпіонату Англії у мене було чотири або п'ять тижнів, коли я була тільки на корті і в спортзалі ", - сказала Світоліна.

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Нагадаємо, що Світоліна у трьох сетах виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Особа
Еліна Світоліна
Місце
Сінгапур
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