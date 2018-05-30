УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Найкраща тенісистка України впевнено увійшла до третього кола Roland Garros

931Читати новину російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros. Наша співвітчизниця в двох партіях здолала 20-річну представницю Словаччини Вікторію Кужмову - 6:3, 6:4.

Для перемоги Світоліной вистачило 81 хвилини ігрового часу. На рахунку Еліни три подачі навиліт, дві подвійні і 15 невимушених помилок. Українка змусила 41 раз помилитися суперницю при розіграші, що і дозволило їй спокійно довести матч до перемоги.

Новини
Знаменита українська тенісистка показала фото в маєчці

В 1/16 фіналу перша ракетка країни битиметься з румункою Міхаелою Бузернеску.

Відзначимо, що українка Катерина Козлова, яка вибила в першому колі діючу переможницю Roland Garros Олену Остапенко, поступилася чешці Катерині Синякової - 7:6, 4:6, 4:6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі.

Читайте всі новини по темі "Roland Garros" на сайті "Обозреватель".

Тема
Roland Garros
Особи
Еліна СвітолінаКатерина Козлова
Місце
ФранціяПариж
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги