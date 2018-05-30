Найкраща тенісистка України впевнено увійшла до третього кола Roland Garros

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros. Наша співвітчизниця в двох партіях здолала 20-річну представницю Словаччини Вікторію Кужмову - 6:3, 6:4.

Для перемоги Світоліной вистачило 81 хвилини ігрового часу. На рахунку Еліни три подачі навиліт, дві подвійні і 15 невимушених помилок. Українка змусила 41 раз помилитися суперницю при розіграші, що і дозволило їй спокійно довести матч до перемоги.

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В 1/16 фіналу перша ракетка країни битиметься з румункою Міхаелою Бузернеску.

Відзначимо, що українка Катерина Козлова, яка вибила в першому колі діючу переможницю Roland Garros Олену Остапенко, поступилася чешці Катерині Синякової - 7:6, 4:6, 4:6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі.