Надаль після перемоги на US Open заговорив про "Чорнобиль"

Друга ракетка світу з Іспанії Рафаель Надаль розповів, що після перемоги на Відкритому чемпіонаті США почав дивитися серіали від HBO і Netflix.

Рафаель Надаль

"Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс. Часто дивлюся серіали. Зараз почав дивитися "Чорнобиль" і "Дуже дивні справи", - цитує Надаля Marca.

Новини У фіналі US Open відбулася грандіозна сенсація

Нагадаємо, у фіналі US Open 33-річний іспанець в п'яти партіях обіграв 23-річного росіянина Данила Медведєва - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Надаль завоював 19-й трофей на турнірах "Великого шолома" і впритул наблизився до рекордсмена за цим показником - у 38-річного Роджера Федерера зі Швейцарії 20 титулів.

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