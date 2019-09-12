Головна Новини
12 вересня • оновлено в 20:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Надаль після перемоги на US Open заговорив про "Чорнобиль"

1.8т Читати матеріал російською

Друга ракетка світу з Іспанії Рафаель Надаль розповів, що після перемоги на Відкритому чемпіонаті США почав дивитися серіали від HBO і Netflix.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

"Просто лежу на дивані перед телевізором і намагаюся не думати про теніс. Часто дивлюся серіали. Зараз почав дивитися "Чорнобиль" і "Дуже дивні справи", - цитує Надаля Marca.

Новини
У фіналі US Open відбулася грандіозна сенсація

Нагадаємо, у фіналі US Open 33-річний іспанець в п'яти партіях обіграв 23-річного росіянина Данила Медведєва - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Надаль завоював 19-й трофей на турнірах "Великого шолома" і впритул наблизився до рекордсмена за цим показником - у 38-річного Роджера Федерера зі Швейцарії 20 титулів.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "US Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
US Open Телесеріал "Чорнобиль"
Особа
Рафа Надаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel