Московська тенісистка потрапила у ганебний скандал на Australian Open

Уродженка Москви Юлія Путинцева, яка з 2012 року виступає за Казахстан, показала глядачам матчу Відкритого чемпіонату Австралії середній палець.

Путинцева поступилася швейцарці Белінді Бенчіч у 1/32 фіналу Australian Open із рахунком 5:7, 6:4, 2:6. Залишаючи корт, 24-річна росіянка спочатку осудливо махала глядачам вказівним пальцем правої руки, а потім узагалі показала їм середній.

Putintseva looks dissappointed about the crowd 😂 pic.twitter.com/h4pU3PNnH5