Московська тенісистка потрапила у ганебний скандал на Australian Open

Уродженка Москви Юлія Путинцева, яка з 2012 року виступає за Казахстан, показала глядачам матчу Відкритого чемпіонату Австралії середній палець.

Путинцева поступилася швейцарці Белінді Бенчіч у 1/32 фіналу Australian Open із рахунком 5:7, 6:4, 2:6. Залишаючи корт, 24-річна росіянка спочатку осудливо махала глядачам вказівним пальцем правої руки, а потім узагалі показала їм середній.

Putintseva looks dissappointed about the crowd 😂 pic.twitter.com/h4pU3PNnH5 - LorenaPopa🕵️♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 16 січня 2019 р

Юлія Путинцева змінила спортивне громадянство з російського на казахстанське у 2012 році. Того року вона займала місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, близьке до першої сотні. Нині Путинцева — 39-та.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в першому колі Australian Open здобула сенсаційну перемогу над екс-четвертою ракеткою світу і переможницею US Open-2011 австралійкою Самантою Стосур.

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