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/теніс

Московська тенісистка потрапила у ганебний скандал на Australian Open

2.9тЧитати матеріал російською

Уродженка Москви Юлія Путинцева, яка з 2012 року виступає за Казахстан, показала глядачам матчу Відкритого чемпіонату Австралії середній палець.

Путинцева поступилася швейцарці Белінді Бенчіч у 1/32 фіналу Australian Open із рахунком 5:7, 6:4, 2:6. Залишаючи корт, 24-річна росіянка спочатку осудливо махала глядачам вказівним пальцем правої руки, а потім узагалі показала їм середній.

Юлія Путинцева змінила спортивне громадянство з російського на казахстанське у 2012 році. Того року вона займала місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, близьке до першої сотні. Нині Путинцева — 39-та.

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Тема
Australian Open
Місце
Австралія
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
ПУТИНцева :)))
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