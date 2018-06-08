Леся Цуренко: бокс допомагає мені стати злішою на корті!

Кілька днів тому всі українські вболівальники тенісу пережили драму, що розігралася на паризьких кортах Roland Garros. Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, одного з чотирьох турнірів Великого Шолома, українка Леся Цуренко в битві проти 2-ї ракетки світу іспанки Гарбінє Мугуруси була змушена припинити боротьбу через загострення травми.

Це було для Лесі тим прикріше, що так далеко в турнірній сітці Ролан Гаррос вона ще не проходила, і цілком могла піднести ще одну сенсацію. Але, на жаль, таке спортивне життя.

Незважаючи на прикрий результат і цілком зрозуміле розчарування, прилетівши до Києва вчора, Леся одразу погодилася зустрітися і дати ексклюзивне інтерв'ю "Обозревателю". Звичайно, почали розмову зі спогадів про матч з іспанкою Мугурусою.

- Я знала, що перебуваю в дуже хорошій формі, не лише фізичній, а й психологічній. Я була готова боротися, але в той же час я знала, що і вона грає дуже добре, оскільки бачила кілька її попередніх матчів. Але в цьому матчі я була впевнена у своїх силах на 100 відсотків.

- Всі були дуже засмучені, коли ви вирішили не догравати матч з іспанкою. Яка перша думка у вас була, коли ви відчули біль?

- Перші неприємні відчуття у мене виникли ще в моєму попередньому матчі зі словачкою Магдаленою Рибариковою. Але я спокійно виграла ту зустріч і, виходячи на гру з Мугурусою, взагалі не думала, що зі мною щось не так. Але на початку гри у мене сталася травма, і перша думка була: "Треба зупинятися!" Мій мозок давав команду, що далі грати не можна. Потім я викликала на корт лікаря, який спробував щільно перетягнути м'яз, щоб я могла продовжити матч, але його спроби не увінчалися успіхом. Слава Богу, що МРТ, яку я зробила наступного дня, показав, що травма неважка - невеликий надрив м'яза, нічого страшного. Я розраховую найближчими днями відновити тренування на корті.

- Лесю, а як ви ставитеся до свого здоров'я у звичайному житті? Чи вразлива ви людина, чи часто ходите до лікарів?

- Я взагалі не ходжу до лікарів і таблетки приймаю у виняткових випадках. До свого здоров'я ставлюся дуже пильно, намагаюся прислухатися до свого організму: чи немає якихось відчуттів у тілі, які мене турбують. Я фанат здорового способу життя, правильного харчування. Я дуже люблю пити натуральну воду, практично не п'ю солодких напоїв. Але при цьому дуже люблю каву, хоча намагаюся в цій пристрасті себе обмежувати. Щоправда, змушена зізнатися, що коли мені раптом дуже хочеться, то можу випити і колу, зрозуміло, що не два літри (сміється) і не тиждень поспіль. Це рідкісні випадки. Як і те, що іноді можу побалувати себе солодким. Я завжди намагаюся почути, про що мене просить організм.

- Тобто жодних тривожних сигналів чи знаків перед матчем з Мугурусою у вас не було. До речі, ви людина забобонна?

-Ні, абсолютно не забобонна.

- Пам'ятаю, ви отримали статус професійної тенісистки у 2007-у. За підсумками року в рейтингу жіночого тенісу ви посіли 666-е місце.

- Якби ви мені про це не сказали, я б навіть не знала про це. Для мене це просто цифра.

- В одному інтерв'ю ви сказали, що у чоловіках найбільше цінуєте розум і почуття гумору. А у жінках? Чи багато у вас подруг?

- У мене подруг небагато, але ми дуже давно знаємо одне одного. З тих часів, коли ми познайомилися, життя в усіх кардинально змінилася ...

- Тобто, це не професійні тенісистки?

- Це люди, пов'язані з тенісом, але вони не профі, живуть звичайним життям і в теніс грають лише для свого задоволення. На відміну від мене, для кого теніс став професією. Але це не заважає нам спілкуватися. Вони теж веселі і розумні.

- Якби не теніс, чим би ви займалися в житті?

-Я не можу уявити своє життя без тенісу, не можу навіть нічого припустити.

- Тобто, у вас немає ніяких захоплень? Може, ви вишиваєте хрестиком?

- Ні, я не вишиваю хрестиком, Я дуже багато чого вмію, але потроху. Немає нічого глобального, чим би я могла займатися, крім тенісу.

- А до моди як ви ставитеся?

- Я за неї, звичайно, слідкую, але не вважаю за потрібне сліпо наслідувати всі тенденції, які мода намагається нам нав'язати. У мене є три-чотири улюблених магазини, куди я обов'язково забіжу. Особливо якщо я перебуваю в Парижі. У них середня цінова категорія. Мене це абсолютно не бентежить, тому що я не любитель витрачати гроші на одяг.

- Виступаючи на турнірах, ви заробили близько 3 мільйонів доларів призових. Приємно бути мільйонером? Що означають для вас гроші?

- Ви ж прекрасно розумієте, що з урахуванням податків я заробила значно менше. Я почуваюся зараз абсолютно так само, як і раніше. Гроші ніяк не змінили моє життя, мою систему людських цінностей. Я як любила життя, коли тільки починала грати в теніс, так люблю його зараз. Я точно так само щаслива зараз, як і тоді, коли у мене було менше грошей.

Єдине, що для мене стало набагато легше, це правильно організувати найголовніше для мене - тенісну підготовку. Для мене зараз не проблема - придбання м'ячів, кросівок, форми. Я можу наймати хороших тренерів, спаринг-партнерів. Це сьогодні набагато простіше. Для того, щоб досягати успіхів, я маю в себе вкладати багато грошей. І якщо раніше я в чомусь обмежувалася, то зараз - ні.

- А можете згадати вашу найдорожчу і найнесподіванішу покупку?

- Несподіваних покупок у мене не буває, особливо якщо я хочу купити дорогу річ. З речей найдорожча - улюблена пара взуття від Валентино. Напевно, це все.

- А будинок в Монако, яхта?

- Ні, мене такі речі абсолютно не цікавлять.

- Цікаво дізнатися, чи багато часу ви проводите у мережі, зокрема у соціальних мережах. Як ставитеся до людей, які там "живуть", викладаючи кожен свій крок?

- Особисто я вважаю, що це неправильно, але свою думку нікому не нав'язую. Але знаю, що в сучасному світі без інтернету і соцмереж не обійтися, і тому також беру участь у цій грі. Але я не фанат соцмереж.

- Які види спорту, крім тенісу, вам подобаються?

- Я можу подивитися футбол. Але це повинні бути якісь суперматчі. Дивилася останній фінал Ліги чемпіонів з Києва. Правда, не на стадіоні, а по телевізору. У дитинстві з татом ходили на баскетбол, волейбол. Обожнювала дивитися біатлон і снукер. Снукер досі люблю і фанатію від тонкощів гри і продуманості ходів.

- А я бачив ваші фотографії в боксерських рукавичках.

- Я трошки тренувалася, але тільки для себе. Мені цікаво було зайнятися спортом, несхожим на теніс. Мені подобається бокс, я стаю на корті злішою.

- І ще питання. Ви якось говорили, що ваше серце належить тенісу. Але може, там є місце і для кохання. Чи є у вас хлопець?

-Не знаю, не знаю (сміється). Я не відповідаю на такі питання!

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Чи цікавитеся ви політикою? - Ні

Чи читаєте гороскопи? - Ні

Улюблені місто, країна - Київ, Україна

Улюблені актор, актриса - Кіану Ривс, Емілі Блант

Улюблений фільм - "Матриця", дивилася разів 30

Улюблена книга - Люблю паперові книги, але їх не дуже зручно возити, тому постійно щось читаю в комп'ютері. Зараз "Гаррі Поттер" англійською мовою. Підтягую свій рівень

Улюблена страва - Французький десерт безе