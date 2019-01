Легендарний Федерер розридався під час інтерв'ю — опубліковане відео

Легендарний тенісист Роджер Федерер не зміг стримати емоцій під час інтерв'ю. Швейцарець розридався, згадуючи свого тренера Пітера Картера, який загинув у 2002 році в ДТП.

"Я думаю, він би пишався мною. Він не хотів, щоб мій талант був витрачений даремно", – сказав Федерер крізь сльози.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



