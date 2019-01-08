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Легендарний Федерер розридався під час інтерв'ю — опубліковане відео

1.2тЧитати матеріал російською

Легендарний тенісист Роджер Федерер не зміг стримати емоцій під час інтерв'ю. Швейцарець розридався, згадуючи свого тренера Пітера Картера, який загинув у 2002 році в ДТП.

"Я думаю, він би пишався мною. Він не хотів, щоб мій талант був витрачений даремно", – сказав Федерер крізь сльози.

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Раніше переможець 20 турнірів Великого Шолома Роджер Федерер вперше поділився деякими секретами свого особистого життя.

Зазначимо, що у вересні Федерер не зміг пробитися у чвертьфінал US Open і сенсаційно залишив турнір.

Особа
Роджер Федерер
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