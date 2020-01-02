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2 січня • оновлено в 13:32
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"Кішечка!" 19-річна українська тенісистка вразила фанатів в Instagram

1.2т
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Друга ракетка України, 19-річна тенісистка Даяна Ястремська, яка завершує підготовку до нового сезону в Австралії, опублікувала свіжі фото, змусивши шанувальників захоплюватися своєю красою.

На знімках в Instagram одна з найкращих спортсменок України постала в сміливому образі, продемонструвавши також розкішні ніжки.

2.01.2020 feels❤️ # dy # loveyourlife

Публікація від Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Користувачі соціальної мережі обсипали Ястремську захопленими відгуками. Дехто зізнався в коханні, а хтось заявив, що чекає зустрічі з Даяною.

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"Найкрасивіша тенісистка", "Прекрасна принцеса", "Чудова дівчина", "Я люблю тебе, Даяно", "Красуня!", "Ти так прекрасна! Удачі в 2020 році!", "Кішечка! Сумую за тобою!", – коментарі під постом українки рясніють епітетами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зробили прорив в підсумковому рейтингу 2019 року. Зараз обидві провідні ракетки України готуються до турніру в Брісбені, який стартує 6 січня.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Даяна Ястремська
Місце
Австралія
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