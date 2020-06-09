Колишній російський тенісист Євгеній Кафельников в Twitter відреагував на смертельну ДТП, влаштовану заслуженим артистом Росії Михайлом Єфремовим в центрі Москви.

Кафельников вважає, що вирішувати долю Єфремова повинен суд.

"Щиро співчуваю родині загиблого. Мені чомусь здається, що в'язниця – єдиний спосіб позбутися від таких згубних звичок, як алкоголізм і наркоманія!" – прокоментував в Twitter дворазовий переможець турнірів серії "Великого шолома" в одиночному розряді, а також олімпійський чемпіон Сіднею-2000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв також висловився про ДТП.

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