Йшов два дні: українська тенісистка виграла матч-трилер на Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього раунду турніру серії Великого шолома – Roland Garros, який нині проходить у Парижі.

Наша співвітчизниця в неймовірно напруженному матчі обіграла 76-у ракетку планети Олександру Круніч із Сербії – 5:7, 7:5, 11:9.

Titanic match: Alex #Krunic visibly inconsolable and in tears as her backhand sails long, to lose the match 11-9 in the final marathon set to Lesia #Tsurenko 😔 match resumed today at 6-all in the final set, after play was suspended last night. Insane stuff # RG19 #FrenchOpen pic.twitter.com/CwoqcoCdtA - Willy Alexander # RG19 🎾 (@sirwillyyXD) 31 травня 2019 р

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Спортсменки провели на корті трохи більше трьох годин, а поєдинок розтягнувся на два дні. За цей час Цуренко жодного разу не подала навиліт, проте зробила вісім подвійних і 55 невимушених помилок. Водночас Леся реалізувала 11 із 19 брейк-поінтів, що й принесло їй перемогу над уродженкою Москви.

Новини Українська тенісистка довічно дискваліфікована

Леся Цуренко

Леся Цуренко

За путівку до 1/8 фіналу наша співвітчизниця посперечається з третьою ракеткою планети Сімоною Халеп із Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відверто розповіла про свої стосунки з французом Гаелем Монфісом.

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