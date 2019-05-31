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/теніс

Йшов два дні: українська тенісистка виграла матч-трилер на Roland Garros

1.5тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього раунду турніру серії Великого шолома – Roland Garros, який нині проходить у Парижі.

Наша співвітчизниця в неймовірно напруженному матчі обіграла 76-у ракетку планети Олександру Круніч із Сербії – 5:7, 7:5, 11:9.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Спортсменки провели на корті трохи більше трьох годин, а поєдинок розтягнувся на два дні. За цей час Цуренко жодного разу не подала навиліт, проте зробила вісім подвійних і 55 невимушених помилок. Водночас Леся реалізувала 11 із 19 брейк-поінтів, що й принесло їй перемогу над уродженкою Москви.

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Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

За путівку до 1/8 фіналу наша співвітчизниця посперечається з третьою ракеткою планети Сімоною Халеп із Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відверто розповіла про свої стосунки з французом Гаелем Монфісом.

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Читайте всі новини по темі "Roland Garros" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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