"Грьобані росіяни!" У тенісиста з РФ зірвало дах під час матчу: опубліковано відео

Російський тенісист Данило Медведєв обматюкав свого суперника по матчу першого кола супертурніру в Маямі. Спортсмен не стримався після перемоги над греком Стефаносом Ціціпасом, який під час одного з моментів негативно висловився на адресу представників РФ.

"Тобі краще заткнутися, бл***ь! Подивися на мене. У тебе якісь проблеми? Терміново знадобилося на п'ять хвилин у туалет? Не вважаєш за потрібне вибачатися після рикошетів і при цьому вважаєш себе хорошим хлопцем?" - прокричав Медведєв своєму опонентові.

Росіянина спробував заспокоїти суддя матчу, однак на Данила це ніяк не подіяло. "Це він почав. Сказав "грьобані росіяни". Це нормально? Я висловив йому це, тому що він не вміє битися. Він дрібна людина", - пояснив свою поведінку тенісист.

Зазначимо, що Медведєв здобув перемогу в трьох партіях - 2:6, 6:4, 6:2.

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