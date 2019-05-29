"Грала за Британію, але вона дочка України": історія життя і смерті Олени Балтачи

П'ять років тому в англійському місті Іпсвіч після мужньої боротьби з раком померла Олена Балтача - відома брітансккая тенісистка, дочка захисника київського "Динамо" Сергія Балтачи.

Журналісти Eurosport на своєму сайті опублікували зворушливий нарис про останні місяці життя англійської тенісистки з українським серцем.

ВЕСІЛЛЯ

Перший день медового місяця тенісної родини зазвичай закінчується фразою "Давай хоч трохи побудемо вдома". Гравці, тренери, масажисти, менеджери і спаринг-партнери вічно ночують в готелях, ненавидять нескінченні перельоти і до кінця сезону втомлюються від життя, схожого на гастрольний тур старої рок-групи.

Олена Балтача і її колишній тренер Ніно Северіно точно так хотіли мати домашній і затишний медовий місяць. 8 грудня 2013 року Беллі, як її називали в тенісному світі, з чоловіком провели перший спільний день нового життя в Лондоні – каталися на колесі огляду London Eye, посиділи в класному ресторані, завітали в джазовий клуб. Але все одно закінчили вечір спільним тренуванням на корті, бо Олена не хотіла різко втрачати форму.

Олена Балтача і Ніно Северіно

Її мучив страшний кашель, і так було вже не перший місяць. Ніно звично запитав дружину, чим їй допомогти, але дівчина лише криво посміхнулася: "Це, напевно, через печінки, ти ж знаєш". Ще в 19 років тенісистці діагностували первинний склерозуючий холангіт і прописали жорстку дієту. "У Олени проблеми зі здоров'ям такі ж, як у мене свого часу, коли печінка не сприймала антибіотики", – по-простому пояснив батько, відомий український футболіст Сергій Балтача, що відіграв 12 сезонів за київське "Динамо" з яким 4 рази ставав чемпіоном СРСР, в 1986 році разом з командою завоював європейський Кубок володарів кубків УЄФА. У 1988 році виїхав грати в Великобританію за клуб "Іпсвіч Таун". Саме тут і робила перші кроки в тенісі Олена Балтача.

Сергій Балтача разом з Ростиком Бродським і своєю донькою - Оленою. Фото з сімейного архіву Михайла Бродського

Северіно, звичайно, хвилювався за дружину – він старший за неї на 19 років і знає ціну здоров'ю. Олена закінчила кар'єру, тому що хотіла пожити для себе і поза тенісом. Вона була першою ракеткою Великобританії і грала на домашній Олімпіаді, але великих успіхів ніколи не було – максимум треті кола на турнірах "Великого шолома", і ті залишилися десь десятиліття назад. У 30 прагнути вже ні до чого, чіплятися за титули на ITF-турніпах нерозумно, краще зайнятися власним організмом і тренувати дітей, щоб вони стали крутіше тебе.

У Балтачи ще до весілля була висока температура, вони з Ніно ходили по лікарях, але її симптоми не вказували на проблеми з печінкою, а аналізи приходили "чистими". У січні страшно закололо в боці, і тоді доктора знайшли, в чому справа. Відправили до онколога, просили пожити для себе і ні на що не сподіватися.

ХВОРОБА

Олена Балтача

"Коли Беллі поставили діагноз "рак печінки", вона була шокована і виглядала дуже втраченої, – проковтує клубок у горлі Северіно. – Я був в якійсь прострації. Це дуже і дуже важко, повірте. Тисячі людей переживають жахливі речі, але їй було всього 30, вона тільки закінчила кар'єру і планувала так багато хорошого. А ми опинилися в цій боротьбі".

Опинитися один на один – а це все одно не мікст і не парний матч – можна по-різному. Деякі виконують мрії всього життя, деякі закриваються в собі і думають, за що їх карає доля, деякі зриваються за несправедливість на оточуючих і близьких.

Олена ж вела війну з онкологією і залишалася самою собою, якою її знають подруги по WTA-туру. "Вона ні разу за все випробування не скаржилася ні на що, - згадав цей важкий період Ніно Северіно. – Без кінця говорила "Будь ласка" і "Дякую" кожному, до всіх ставилася з повагою. І завжди ставила мої почуття вище своїх, не хотіла, щоб я турбувався".

Трагедія була в тому, що онкологія не відступала. Рак печінки – один з найскладніших видів хвороби, лише один з п'яти залишається в живих через рік після появи пухлини. П'ять років проживає лише кожен 20-й, інших 19 хворих давно оплакують родичі.

БОРОТЬБА

Лікарі пов'язали захворювання тенісистки з аварією на Чорнобильській АЕС. "Вплив радіації збільшує ризик виникнення злоякісних новоутворень", – заявив професор Кароль Сікора. "У дітей, які виросли після чорнобильської катастрофи, більш високий ризик розвитку раку і аутоімунних захворювань", – підтвердила глава благодійної організації Chernobyl Children's Lifeline Гейл Макдональд.

5 травня 2014 рік. Учасники тенісного турніру в Мадриді вшанували хвилиною мовчання смерть Олени Балтачи

Експерти стверджують, що через аварію на АЕС в 1986-му в Україні, в Росії, Білорусії та сусідніх республіках понад 10 тисяч осіб захворіли на рак виключно від наслідків радіації. Сім'я Балтачи поїхала з СРСР до Великобританії в 1989-му – через три роки після викиду небезпечних речовин.

У перші дні після діагнозу Олена забороняла Ніно говорити кому б то не було про її хвороби і дуже переживала про свій стан. "Іноді мені не потрібно було дивитися на неї вранці, але я все розумів про її організмі тим, як вона йшла у ванну вранці", - запевняв Северіно. Вони одружилися в грудні 2013 року, а 4 травня 2014 го Олена Балтача померла у власному будинку. Рак дав їй всього п'ять місяців щасливою заміжньої життя.

СМЕРТЬ

Її труну на похоронах накрили жовто-блакитним прапором – на цьому наполягли батьки і старший брат. "Вона в Україні народилася, вона дочка цієї землі", – гірко вимовив Сергій Балтача. Її друзі і родичі прийшли в яскравих кольорах – цього хотіла сама Олена, бо не любила все чорне. Також розпорядники на похоронах просили не приносити квіти до могили, а замість цього перевести гроші на кампанію Rally For Bally. Всі кошти порівну поділили між Королівським благодійним фондом і тенісної академією Олени Балтачи, створеної для занять малозабезпечених дітей.

Сергій Балтача (в чорних окулярах) несе труну з тілом дочки

За день до похорону Олени на кортах її школи майстер-клас дали відомі у тенісі люди – перша ракетка Британії Лора Робсон, капітан збірної в Кубку Федерації Леон Сміт, колишній партнер Олени в парному розряді Енн Кеатавонг, глава жіночої тенісної асоціації Англії Йен Бейтс і екс- капітан Джуді Маррей. Понад 70 діточок віком від 5 до 13 років стукали ракеткою по м'ячу і вбирали знання, тому що так хотіла Балтача.

ПАМ'ЯТЬ

Через п'ять років після смерті Беллі через її фонд пройшло більше 10 тисяч дітей зі складних сімей, у яких немає можливості віддати синів і дочок в теніс. Джуді Маррей і Кеатовонг досі проводять майстер-класи, і завдяки їм у академії підростають діамантики. Наприклад, 14-річна Джастіс Холл потрапила в збірну свого віку і вже отримує повноцінну стипендію в престижній Culford School.

"Звичайно, красиво звучить, що академія Балтачи дасть тенісу когось, хто піде по Оленіним стопах і, наприклад, виграє в її честь Вімблдон, – хитає головою Северіно. – Але, якщо чесно, Беллі ніколи так не думала. Для неї було важливо допомагати дітям через гру і давати їм можливість займатися фантастичним спортом, в який вони інакше не могли б потрапити ".

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Ніно Северіно дуже важко без дружини. Він лише рік тому оговтався від непростого внутрішнього стану (він навмисно уникає слова "депресія") і визнає, що втратив споріднену душу. 54-річний чоловік з'їхав з їх спільного дому, бо спогади були дуже важкі, але зберігає всі Оленіни речі в окремій кімнаті і розвішує в новій квартирі її фотографії.

Олена Балтача разом зі своїми учнями

На все тренування в академії Балтачи Ніно бере з собою її стару ракетку, але не відбиває м'ячі, а лише показує удари. Северіно сказав, що в ракетці знаходить розраду, а ще що вона нагадує про дружину. Але ще більше чоловік робить для того, щоб Олену Балтачу не забували в Британії. У них не було дітей, але кожна дитина з академії назве Беллі рідною мамою, навіть якщо ніколи не бачила її особисто. Тому що більше Балтачи для них не зробив ніхто.

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