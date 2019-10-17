Фіаско Світоліної: українка програла росіянці на Кубку Кремля в Москві

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вибула з боротьби на Кубку Кремля в Москві з призовим фондом $ 1,032,000, програвши в першому ж матчі Вероніці Кудерметовій з Росії - 2:6, 6:1, 5:7.

Еліна Світоліна

Для найсильнішої української тенісистки це була перша гра на турнірі. Світоліна була головною фавориткою Кубка Кремля, будучи посіяною під першим номером.

У боротьбі за вихід до 1/4 фіналу вона поступилася дорогою 42-й ракетці світу. Цікаво, що на недавньому турнірі в Тяньцзіні (Китай) Кудерметова також сенсаційно обіграла ще одну українку Даяну Ястремську.

Матч Світоліної проти російської спортсменки тривав 2 години 1 хвилину. 22-річна Кудерметова зуміла нав'язати Еліні рівну боротьбу (рахунок виграних м'ячів - 92-90 на користь росіянки). В результаті Світоліна програла поєдинок на першому ж матчболі на своїй подачі.

Варто відзначити, що Еліна вирушила на турнір до Москви вперше з 2016 року. Попередні два роки вона відмовлялася від поїздок до столиці РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна розповіла російським ЗМІ про свою участь в Кубку Кремля.

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