Федерація тенісу України зганьбилася зі Світоліною

Федерація тенісу України у себе в Facebook спочатку написала, що саме Еліна Світоліна знялася з півфінального поєдинку Підсумкового турніру проти Белінди Бенчіч.

За словами мецената Юрія Сапронова, співробітники, що ведуть акаунт ФТУ, не дивилися трансляцію, а просто скопіювали помилку з офіційної Livescore трансляції.

"Господа з Федерації тенісу України. Думаєте, що якщо ви трете мої коментарі у вас на офіційній сторінці, то від цього ваш ганебний пост самоліквідується, то ви глибоко помиляєтеся. Скріни зроблені", - написав Сапронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Еліна в 1/2 фіналу на відмову в третьому сеті пройшла Белінда Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки.

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